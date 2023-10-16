Общество 16.10.2023 в 11:31

Пищепром Бурятии растет – статистика

Хватает ли продуктов собственного производства? Загадка

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Текст: Номер один
Пищепром Бурятии растет – статистика
В Бурятии производство пищевых продуктов в январе – августе 2023 года составило в ценовом выражении 9 млрд рублей и увеличилось  по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в действующих ценах на 23,3 %, сообщил Бурятстат.

В структуре отгруженной продукции промышленного производства доля пищевых продуктов увеличилась с 4,5 % в 2022 году до 6,3 % в 2023 году. Индекс производства в январе – августе 2023 года по сравнению с январем – августом 2022 года достиг 119 %.

В том числе: по переработке и консервированию мяса и мясной пищевой продукции – 123,6 %, по переработке и консервированию рыбы – 119,1 %, по производству молочной продукции – 114,9 %, по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – 110,2 %. По производству продуктов мукомольной и крупяной промышленности индекс производства равнялся 90,4 %, по производству прочих пищевых продуктов – 60,1 %.

В январе – августе 2023 года произведено 6 645 тонн колбасных изделий, 1 566 тонн рыбы переработанной и консервированной, 4 010 тонн молока жидкого обработанного, 131 тонна масла сливочного и паст масляных, 365 тонн сыра и творога, 1 647 тонн продуктов кисломолочных, 22 675 тонн изделий хлебобулочных недлительного хранения, 5 683 тонн кондитерских изделий.

Покрывает ли собственное производство спрос населения республики и чего сколько завозим – статистика умалчивает.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий в январе – июле 2023 года составила 2 182 человека или 5,1 % от численности работников, занятых в промышленном производстве.

Среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 22,8 % по сравнению с январем – июлем 2022 года и составила 41 271 руб. Объем инвестиций в основной капитал, осуществленных предприятиями (без субъектов малого предпринимательства) в январе – июне 2023 года составил 33,3 млн руб.

Доля инвестиций в объеме инвестиций в основной капитал в целом по промышленности составила 0,1 %. Все средства были направлены на машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты. Инвестиции в основной капитал осуществлялись в основном за счет собственных средств предприятий (71,8 %).

Фото: минсельхоз Бурятии
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