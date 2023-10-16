Общество 16.10.2023 в 12:01

В Бурятии хотят выпустить из собачьих приютов на улицы тысячи собак

Активисты планируют отменить указ главы о пожизненном содержании в приютах крупных животных
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии хотят выпустить из собачьих приютов на улицы тысячи собак
Двое активистов-зоозащитников через суд планируют отменить указ главы Бурятии, который пару лет назад предписал не выпускать обратно в среду обитания бродячих собак, которые выше 25 см. То есть более-менее крупные отловленные собаки должны пожизненно содержаться в приютах.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требование, но истцы с этим не согласны и подали апелляционную жалобу. Вскоре она будет рассмотрена.

Сейчас в собачьих приютах Бурятии (в основном, в Улан-Удэ) содержится около четырех тысяч собак. Если глава республики проиграет судебную тяжбу и его указ отменят, то данные собаки будут выпущены назад на улицы. Накануне сурового зимнего времени это будет катастрофой.

Как отмечают в Управлении ветеринарии Бурятии, собаки в приютах уже отвыкли от свободной жизни, от добывания себе пропитания, забыли те места, где находились ранее. В случае выпуска собаки начнут сбиваться в стаи, искать себе территории, конфликтовать с людьми и другими собаками. Ситуация резко обострится.

Между тем, положение с нападениями собак в республике и без того ухудшилась. За 9 месяцев зафиксировано 2170 таких случаев, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 2108. В этом году у 1260 напавших собак удалось установить хозяев, у остальных - не удалось.

Наиболее остро проблема стоит в 14 районах республики. Среди них Иволгинский, Баргузинский, Закаменский, Северо-Байкальский, Хоринский и Тункинский. В Улан-Удэ ежедневно происходит в среднем два нападения собак на людей.

Фото: «Номер один»
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