Общество 16.10.2023 в 12:13
В Бурятии разрешили добыть 32 рыси
Лимит на добычу кабарги составит 277 особей
Текст: Андрей Константинов
17 октября в Бурятии начнется прием заявлений на добычу кабарги и рыси. Как сообщили в Бурприроднадзоре, лимиты на добычу этих животных ограничены. Лимит кабарги составляет 277 особей, рыси - 32 особи.
Сроки охоты на кабаргу в республике продлится с 1 ноября по 31 января 2024 года. Охота на рысь также начнется с 1 ноября, но продлиться на месяц дольше - до 28 февраля 2024 года.
В ведомстве отметили, что квот нет в Кабанском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском, Иволгинском, Прибайкальском и Заиграевском районах, поскольку на этих территориях данные животные не обитают.
Подать заявления на охоту можно через региональный портал или обратившись в МФЦ. Также предусмотрен личный приём заявителей в Бурприроднадзоре.
Напомним, ранее в Бурятии разрешили добыть 941 особь сибирской косули и 236 особей благородного оленя. Охота на этих животных стартовала с 1 октября и продлиться до 10 января 2024 года.
Фото: pixabay.com
Сроки охоты на кабаргу в республике продлится с 1 ноября по 31 января 2024 года. Охота на рысь также начнется с 1 ноября, но продлиться на месяц дольше - до 28 февраля 2024 года.
В ведомстве отметили, что квот нет в Кабанском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском, Иволгинском, Прибайкальском и Заиграевском районах, поскольку на этих территориях данные животные не обитают.
Подать заявления на охоту можно через региональный портал или обратившись в МФЦ. Также предусмотрен личный приём заявителей в Бурприроднадзоре.
Напомним, ранее в Бурятии разрешили добыть 941 особь сибирской косули и 236 особей благородного оленя. Охота на этих животных стартовала с 1 октября и продлиться до 10 января 2024 года.
Фото: pixabay.com
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