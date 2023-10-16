В Улан-Удэ восстанавливают асфальт в местах реконструкции тепломагистрали №3

Масштабный проект по реконструкции тепломагистрали №3 в Железнодорожном районе Улан-Удэ состоял из двух этапов. Первый оценивался в 1,2 млрд. рублей, а второй - чуть более 1 млрд. рублей.Главным содержанием первого была перекладка старой советской теплотрассы, начиная от ТЭЦ-1, с увеличением диаметра труб. А второй этап, в основном, заключался в строительстве большого продолжения теплотрассы №3 до Стеклозавода, где массу потребителей давным-давно планировали перевести на отопление от ТЭЦ-1 (с закрытием четырех малых котельных).Сейчас в местах реализации первого этапа идет работа по последним тепловым камерам, которые надо закрыть. На ул. Пушкина укладывают первый слой асфальта и ведут подготовку к восстановлению бордюров. На ул. Трактовой делают асфальт на тротуарах. По ул. Добролюбова засыпают дорогу и готовятся к укладке асфальта. «Улан-Удэстройзаказчик» обещает, что до 30 октября все работы по благоустройству завершатся.Второй – «стеклозаводской» - этап реализовывался по договору концессии с ПАО «ТГК-14». Асфальтовые работы там обещают закончить до конца этого месяца. Уже кладут первый слой асфальта. А в целом благоустройство намечено завершить до 15 ноября.По фактам срыва графика проведения работ по реконструкции тепломагистрали №3 в адрес подрядчика выставлены две претензии - на 300 тыс. рублей и на 6 млн рублей. Вскоре муниципалы намерены взыскать данные суммы.Фото: мэрия Улан-Удэ