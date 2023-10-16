Общество 16.10.2023 в 13:08

Музей истории Улан-Удэ издал книгу в одном экземпляре

В ней собрана информация о жизни и деятельности всех городских глав, председателях горисполкома и мэрах города
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Текст: Номер один
Музей истории Улан-Удэ издал книгу в одном экземпляре
Сотрудники Музея истории Улан-Удэ подготовили печатное издание с материалами о руководителях городского самоуправления. В книге «От главы Верхнеудинска до мэра Улан-Удэ» собрана информация о жизни и деятельности городских глав, председателях горисполкома и мэрах города, начиная с XIX века до сегодняшних дней, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В 1875 году в Верхнеудинске был сформирован орган местного самоуправления - Городская дума. Первым главой был избран купец 1-й гильдии Иакинф Фролов. Книга «От главы Верхнеудинска до мэра Улан-Удэ» - это сборник материалов о жизни и деятельности глав города Улан-Удэ с 1875 года. Книга выпущена в единственном экземпляре в качестве дополнительного материала к музейным экспозициям», - рассказали в музее.

В книге также представлена краткая информация о действующем мэре Улан-Удэ - Игоре Шутенкове и предыдущих мэрах города.

В ходе создания книги были использованы материалы из Государственного архива Бурятии, а также сборники и статьи из «Бурят-Монгольской правды», «Вестника БГУ», «Прибайкальской жизни», сборника «Верхнеудинская старина: очерки о жизни, быте и нравах горожан в 19 и 20 вв.».

Почин замечательный. И с точки зрения уважения к собственной истории, и с просветительской. Вопрос только один – почему в книга издана в одном экземпляре? Она вполне достойна тиража, рассчитанного на широкий круг горожан. В конце концов, в 2025 году Улан-Удэ отметит 150-летие местного самоуправления. Там, конечно, наверняка отсалютуем и погуляем, как у нас водится. Но книга заведомо полезнее.

Фото: ulan-ude-info.ru
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