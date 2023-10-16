Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта проспекта 50-летия Октября

- Идет к завершению первый этап ремонта дороги по 50-летию Октября. Мы перенесли два пешеходных перехода: рядом со школой №40 и на пересечении с ул. Чертенкова. Сделано это для безопасности и удобства и автомобилистов, и пешеходов в первую очередь. Понятно, что где-то лучше для пешеходов, где-то для автомобилистов. Учесть интересы сразу всех не всегда получается. К примеру, пешеходный переход на Бурэнерго. Люди привыкли сразу выйти из трамвая и перейти дорогу, из-за этой вереницы людей у нас здесь создавалась пробка. Ставим светофор, переносим немного переход. Да, в начале будет неудобно, но мы все привыкнем. Зато мы открываем зелёную улицу для машин. Вниз до Элеватора будет полноценная полоса движения для общественного транспорта. В ближайшее время нанесут разметку. Надеемся, что нам удастся здесь разгрузить дорогу, увеличить скорость прохождения этого участка для автомобилистов, - рассказал Игорь Шутенков.





В прошлом году была изменена схема движения на площади Комсомольской, выставлены блоки. Схема доказала свою эффективность, поэтому в рамках ремонта проспекта 50-летия Октября временные блоки были заменены на делиниаторы.





- Замечания рабочие, которые надо устранять здесь и сейчас. Но, хорошо, что у нас подрядчик наш, местный, надёжный, вменяемый и все наши претензии сразу принимает к исполнению, - отметил Игорь Шутенков.





- Четную сторону этой дороги будем делать в следующем году, тогда же завершим все тротуары. Заодно на площади Комсомольской планируем поменять шпалы и трамвайные пути. На Элеваторе расширить остановку для пассажиров трамвая, - поделился планами Игорь Шутенков.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировал ход ремонта на дороге по проспекту 50-летия Октября. Основная часть работ на объекте почти выполнена, из новшеств – перенесены два пешеходных перехода, обустроена третья полоса для общественного транспорта. Завершат ремонт дороги в следующем году.Ремонт объекта протяжённостью 1,17 км ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».В этом году работы ведутся на нечетной стороне дороги: заменены бордюрные камни, выполнено устройство асфальтового покрытия. Сейчас дорожники приступили к обустройству тротуаров и замене дорожных знаков.- Идем пока в графике. У нac были нeкoтopыe пpoблeмы нa нaчaльнoм этaпe c проектной, технической документацией, нo ceйчac все эти пpoблeмы peшeны. Mы пpoдoлжaeм в прежнем, нopмaльнoм режиме, - сказал Дмитрий Бальбуров, заместитель руководителя подрядной организации ООО «Байкалагропром», которая делает эту дорогу.Вместе с тем, в ходе осмотра у мэра возник ряд замечаний относительно укладки тротуарной плитки, регулировки высотного положения канализационных решеток, из-за неровной укладки асфальтового покрытия и установки бордюрных камней.Все замечания подрядчик пообещал устранить в кратчайшие сроки. Первый этап ремонта дороги планируют завершить к середине ноября.В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновляли 23 участка общей протяженностью 25 км во всех районах города: в Железнодорожном - 12, в Октябрьском - 8, в Советском - 3.В общей сложности с 2017 года в столице Бурятии обновлено 153 км дорог. Проект «Безопасные качественные дороги» продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80% дорог.Фото: мэрия Улан-Удэ