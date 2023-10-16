Общество 16.10.2023 в 14:33

В Бурятии умер последний участник битвы под Москвой

Иннокентий Княжев несколько дней не дожил до своего 101-летия
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии умер последний участник битвы под Москвой
Вчера в Улан-Удэ в последний путь проводили 100-летнего участника Великой Отечественной войны Иннокентия Княжева. До 101-го дня рождения ветеран не дожил несколько дней. Как сообщили в мэрии города, Иннокентий Княжев оставался единственным в Бурятии участником битвы под Москвой - знакового контрнаступления советских войск, положившего начало коренному перелому в ходе войны.

Иннокентий Княжев родился 30 ноября 1922 года в селе Комсомольское (ранее с. Погромное) Еравнинского района. В первые месяцы войны молодой Иннокентий обратился в военный комиссариат с просьбой о вступлении в ряды Красной Армии, его прошение удовлетворили и направили в Улан-Удэ. После ускоренных военных курсов новобранцев эшелонами перебросили к Волоколамскому шоссе на окраине Москвы, где они вступили в бой с врагом. В оборонительных боях почти половина 97-й стрелковой дивизии погибла под стенами столицы. Иннокентий Андреевич в одном из боев получил контузию.


После лечения в госпитале во Владимире он вновь встал в строй, снова оказался под Москвой и принял участие в контрнаступлении советских войск, которое стало переломным в Великой Отечественной войне. Летом 43-го фронтовик оказался в составе своих соединений под Прохоровкой и принял участие в легендарной Курской битве, после которой стал служить в разведке. Участвовал во многих операциях в расположениях немецких войск. С боями прошел Украину, Беларусь, участвовал во взятии Кёнигсберга.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, Иннокентий Княжев был награжден Орденом «Красного Знамени», «Отечественной войны II степени», двумя медалями «За отвагу», медалью «За освобождение Белоруссии». В декабре прошлого года Иннoкeнтию Aндpeeвичy oт имeни мэpa и пpaвитeльcтвa Mocквы был вручен памятный нагрудный знак «80 лeт битвы зa Mocквy».

После окончания войны в декабре 46-го фронтовик вернулся домой в родное село. С 1947 по 1964 годы Иннокентий Андреевич работал в колхозе в Еравнинском районе. Был награждён медалью «За освоение целинных земель». С 1964 года работал трактористом на Улан-Удэнском ЛВРЗ. На пенсию ушёл в 75 лет. Вместе с супругой Валентиной Ефимовной они воспитали троих детей. У Иннокетия Андреевича остались четыре внука и семь правнуков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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