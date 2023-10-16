Общество 16.10.2023 в 14:58

Монголия будет добывать уран с Францией

Переговоры между двумя странами проходили не просто
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Текст: Чингис Шоноев
Монголия будет добывать уран с Францией
Власти Монголии обсуждают сотрудничество в сфере добычи урана не только с Францией, но и с Россией и КНР. Об этом сообщил руководитель администрации монгольского правительства Дашзэгвийн Амарбаясгалан, который сопровождает президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсууха во время государственного визита во Францию.

«Предложения в области добычи урана обсуждались не только с Францией, но и Российской Федерацией, а также Китаем. Но мы посчитали целесообразным сотрудничество с Францией, которая провела большую работу в этом направлении. Сегодня 13 октября был подписан протокол рабочей группы госпредприятия «Эрдэнэс Монголия» с французской группой компаний «Орано», которая более 26 лет занимается геологоразведочной деятельностью в нашей стране», - сказал глава секретариата кабмина.

Чиновник добавил, что страны договорились о сотрудничестве в этой сфере во время майского визита президента Франции Эманюэля Макрона в Улан-Батор. Конституция Монголии гласит, что 50+1% прибыли от добычи полезных ископаемых должны оставаться в Монголии. Поэтому переговоры проходили непросто.

«Французская сторона из уважения к нашей конституции пошла на компромисс и определенные уступки в этом вопросе. В соглашении президентов отмечено, что переговоры о сотрудничестве ведутся на основе создания источников ядерной энергии в будущем, когда урановый сектор заработает. В ближайшие 10-15 лет появится возможность реально создать атомную энергетику» - отметил Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

Фото: «Номер один»
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