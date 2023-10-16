Общество 16.10.2023 в 15:02

Жительница Улан-Удэ зарезала сожителя из ревности

Она вымыла нож, а потом позвала соседей, чтобы вызвать скорую
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Текст: Номер один
Жительница Улан-Удэ зарезала сожителя из ревности
В Улан-Удэ позавчера днем в квартире одного из домов на улице Денисова обнаружено тело 44-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи  105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержана 39-летняя сожительница покойного. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ей предъявлено обвинение в убийстве.    

По данным следствия, 14 октября в течение дня сожители у себя в квартире употребляли спиртные напитки, а после на фоне алкогольного опьянения из ревности поссорились. Обвиняемая в этот момент держала в руке нож и во время ссоры нанесла клинком мужчине удар в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Женщина помыла орудие преступления и лишь после позвала соседей, которые позвонили в скорую медицинскую помощь и полицию.  

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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