Жительница Улан-Удэ зарезала сожителя из ревности

В Улан-Удэ позавчера днем в квартире одного из домов на улице Денисова обнаружено тело 44-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержана 39-летняя сожительница покойного. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ей предъявлено обвинение в убийстве.По данным следствия, 14 октября в течение дня сожители у себя в квартире употребляли спиртные напитки, а после на фоне алкогольного опьянения из ревности поссорились. Обвиняемая в этот момент держала в руке нож и во время ссоры нанесла клинком мужчине удар в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Женщина помыла орудие преступления и лишь после позвала соседей, которые позвонили в скорую медицинскую помощь и полицию.Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.Фото: buryatia.sledcom.ru