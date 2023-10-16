Атаман из Бурятии – абсолютный чемпион мира по метанию ножа

Трижды на высшую ступень пьедестала чемпионата мира по спортивному метанию ножа поднялся атаман станичного казачьего общества «Северобайкальская станица» (Бурятия) Александр Тырин.«Спортсмен не оставил не единого шанса в борьбе за золотые медали соревнований на дистанциях 5, 7 и 9 метров. При этом, он стал рекордсменом чемпионата мира на дистанции 7 метров», - сообщили в минспорта Бурятии.Отметим, благодаря успехам Александра в этом году Бурятии предоставлена возможность впервые провести Кубок России. Всего за пару лет наш регион успешно заявил о себе в этом виде спорта на российской и международной аренах.В этом году награды мирового чемпионата в Ташкенте разыграли бoлee 120 мeтaтeлeй нoжeй из 15 cтpaн миpa.Фото: пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Бурятии