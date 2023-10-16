Общество 16.10.2023 в 15:16

Атаман из Бурятии – абсолютный чемпион мира по метанию ножа

Благодаря его успехам республике предоставлена возможность впервые провести Кубок России
A- A+
Текст: Номер один
Атаман из Бурятии – абсолютный чемпион мира по метанию ножа
Трижды на высшую ступень пьедестала чемпионата мира по спортивному метанию ножа поднялся атаман станичного казачьего общества «Северобайкальская станица» (Бурятия) Александр Тырин.

«Спортсмен не оставил не единого шанса в борьбе за золотые медали соревнований на дистанциях 5, 7 и 9 метров. При этом, он стал рекордсменом чемпионата мира на дистанции 7 метров», - сообщили в минспорта Бурятии.

Отметим, благодаря успехам Александра в этом году Бурятии предоставлена возможность впервые провести Кубок России. Всего за пару лет наш регион успешно заявил о себе в этом виде спорта на российской и международной аренах.

В этом году награды мирового чемпионата в Ташкенте разыграли бoлee 120 мeтaтeлeй нoжeй из 15 cтpaн миpa.

Фото: пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Бурятии

Теги
метание ножа чемпионат мира победитель Бурятия

Все новости

ВСЖД удостоена золотой награды на выставке «Байкалтур»
16.10.2023 в 17:26
Застройщика центра Улан-Удэ определят до начала декабря
16.10.2023 в 17:25
На трассе в Бурятии иномарка врезалась в грузовик
16.10.2023 в 17:14
На севере Бурятии капитально отремонтировали мост
16.10.2023 в 16:42
Кумиры российских кинозрителей — 2023
16.10.2023 в 16:32
В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом
16.10.2023 в 16:29
В Улан-Удэ проведут семинар для предприятий общепита и рестораторов
16.10.2023 в 15:48
В Улан-Удэ вор с 32-летним тюремным стажем попался на краже кольца
16.10.2023 в 15:36
Синоптики Бурятии рассказали о погоде на неделю
16.10.2023 в 15:23
Атаман из Бурятии – абсолютный чемпион мира по метанию ножа
16.10.2023 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 октября

Читайте также
ВСЖД удостоена золотой награды на выставке «Байкалтур»
Визитной карточкой магистрали является Кругобайкальская железная дорога
16.10.2023 в 17:26
Застройщика центра Улан-Удэ определят до начала декабря
К торгам допустят только компании, имеющие не менее 550 млн. рублей на счетах
16.10.2023 в 17:25
На севере Бурятии капитально отремонтировали мост
Старый мост, построенный еще во времена СССР, находился в аварийном состоянии
16.10.2023 в 16:42
Кумиры российских кинозрителей — 2023
В народном рейтинге лучших российских актеров лидируют Константин Хабенский и Юлия Пересильд, фильмы года — «Чебурашка» и «Вызов»
16.10.2023 в 16:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru