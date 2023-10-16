Синоптики Бурятии рассказали о погоде на неделю

Прогноз погоды на предстоящую неделю озвучили в Бурятском гидрометцентре. По данным синоптиков, 17-18 октября в республике под влиянием арктических воздушных масс ожидается неустойчивая прохладная погода, местами северо-западный ветер с порывами до 15-19 м/с. Временами осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. Температура ночью +3,-3, местами до -6,-12, днем +3,+9 градусов.19-21 октября прогнозируется преимущественно без осадков погода, воздух днем прогреется до +6,+11. Ночные температуры будут в пределах -1,-6, местами -7,-12 градусов.22-23 октября Бурятия попадет под влияние холодного фронта. Ожидается мокрый снег и снег. Ветер северо-западный 6-11, местами порывы до 15-18 м/с.Фото: «Номер один»