Кумиры российских кинозрителей — 2023

Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) представил народный рейтинг лучших российских актеров и актрис, кинофильмов и телесериалов уходящего года. Опрос проведен в партнерстве с премией «Народная марка».Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков второй год подряд входят в тройку лучших актеров года по версии россиян (12%, 11% и 11% соответственно от числа давших содержательный ответ).Если в 2022 году Сергей Бурунов шел «рука об руку» с Владимиром Машковым (оба набрали по 7%), то сегодня между ними почти двукратный разрыв: звезду сериала «Полицейский с Рублевки», как и Александра Петрова назвали в этом году по 6%. По 4% набрали Никита Михалков, Павел Прилучный и Евгений Миронов.Фигурировали в народном рейтинге и Данила Козловский (3%), Дмитрий Певцов (3%), Федор Бондарчук (3%), Дмитрий Нагиев (3%), Игорь Петренко (3%) и Михаил Пореченков (3%).Заслуги Константина Хабенского в кинематографе чаще отмечают женщины (15% vs 7% среди мужчин) и граждане 35–44 лет (18%), Сергея Бурунова — мужчины (10% vs 3% среди женщин) и 25–34-летние (20%).Лучшие актеры года, по версии российской молодежи (18–24 лет), — Александр Петров (26%) и Павел Прилучный (21%).Актрисой года, по версии россиян, стала Юлия Пересильд (11% от числа давших содержательный ответ), тогда как еще год назад она не входила даже в пятерку «лучших» (2022 г. — 2%). По-видимому, лидерство в рейтинге Пересильд обеспечила главная роль в фильме «Вызов» — первой кинокартине, снятой в космосе. Светлана Ходченкова, как и годом ранее, расположилась на второй строчке (5%), следом идет Екатерина Гусева (4%) и лидер рейтинга 2022 г. Елизавета Боярская (4%).Последняя — чаще фаворит в глазах мужчин (9% vs 1% среди женщин). В списке лучших актрис 2023 года, по версии россиян, встречаются также Мария Куликова, Любовь Аксёнова, Анна Ковальчук, Ирина Пегова (по 3%).Двумя лучшими российскими кинофильмами уходящего года россияне признали «Чебурашку» и «Вызов» (11% и 9% от числа давших содержательный ответ). По 1% набрали следующие кинокартины, выпущенные до 2023 года : «Лучшие в аду», «Т-34», «Солнцепек», «Движение вверх».Как и в прошлые замеры, вопрос о лучшем российском телесериале вызвал затруднения более чем у половины опрошенных (60%, 2022 г. — 62%, 2021 г. — 65%, 2020 г. — 61%). В числе содержательных ответов — сериалы «След» (3%), «Пес» (2%), «Первый отдел» (2%), «Доктор Краснов» (2%), «Папины дочки. Новые» (2%).Фото: minkultrb.ru