На севере Бурятии капитально отремонтировали мост

Проект капремонта включал в себя сложные технические задачи, связанные с решением проблем вечной мерзлоты и сжатых сроков. В процессе ремонта строители демонтировали пролетные строения, разобрали старое мостовое полотно и установили новое, провели ремонт опор. В работы также вошла и расчистка русла для беспрепятственного прохождения воды, особенно в период половодья. Также дорожники восстановили подходы к мосту.





В Муйском районе Бурятии благодаря президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтировали мост. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, стоимость реконструкции объекта составила 30 млн рублей. Протяженность моста – 38 метров. Мост связывает поселок Северомуйск и железнодорожную станцию, обеспечивает транзит автотранспорта в восточном направлении.– Открытие нового моста в Муйском районе является ключевым шагом в развитии нашего района, – отметил глава района Андрей Козлов. – Старый мост, унаследованный от времен СССР, находился в аварийном состоянии и был небезопасным для автомобилистов. Новый мост способствует развитию экономики, туризма и повышению качества жизни в районе.Как сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, региональная дорога Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо создавалась как технологическая и была передана на баланс ГКУ «Бурятрегионавтодор» в далеко ненормативном состоянии.– Много мостов и сама дорога разбиты, тем не менее, поэтапно, мы приводим все это в порядок. Ранее ввели в эксплуатацию мост на 355 км дороги, теперь – на 321 км, приступили к реконструкции моста на 368 км – ввод объекта запланирован на конец 2024 года. Разрабатываем проектную документацию на ремонт моста на 319-м км. Отремонтирован участок дороги с 355 по 358 км, в октябре этого года закончат ремонт на участке с 340-355 км, и уже заключен контракт на ремонт участка с 358 по 368 км, - рассказал министр.Фото: пресс-служба правительства Бурятии