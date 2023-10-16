Застройщика центра Улан-Удэ определят до начала декабря

В Улан-Удэ объявлены торги на выбор подрядной организации для застройки центральной части города в рамках комплексного развития территорий. Речь идет об участке площадью 35 гектаров, который располагается в границах улиц Профсоюзная, Смолина и Кузнечная. Там планируют построить современный жилой квартал.Как сообщили в Минстрое Бурятии, документация уже размещена на портале ГИС Торги. Заявки на участие принимают до 7 ноября, а подрядчика определят не позднее 1 декабря этого года.Компания-победитель должна будет реализовать проект не более чем за 10 лет. Для участия в торгах допускаются организации, у которых на банковском счете числится не менее 550 млн. рублей. Кроме этого, для реализации проекта застройщик должен вложить средства в размере 18 млрд. рублей.«Первым делом, застройщик должен будет разработать проект планировки территории. Это публичная процедура, после того как проект будет готов, он также пройдет обсуждение с жителями. Затем подрядчик сможет приступить к расселению и сносу жилых и нежилых объектов», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Напомним, ранее прошли собрания по включению многоквартирных домов в центре Улан-Удэ в программу комплексного развития территорий. Большинство жильцов, попадающих под снос из-за строительства нового квартала, согласились на переезд. Всего в зоне будущей застройки проживает 830 собственника. Из них 613 высказались «за». Они дали добро на снос своих домов и дальнейшее обновление центра города. Против были всего 11, четверо воздержались от голосования, а 202 в нём вообще не участвовали. Такая процедура дала возможность определить границы будущей застройки в центре города.Фото: Минстрой Бурятии