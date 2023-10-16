Общество 16.10.2023 в 17:26

ВСЖД удостоена золотой награды на выставке «Байкалтур»

Визитной карточкой магистрали является Кругобайкальская железная дорога
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ВСЖД удостоена золотой награды на выставке «Байкалтур»
Туристические проекты, представленные Восточно-Сибирской железной дорогой, признаны одними из лучших на международной выставке «Байкалтур», которая проходила с 12 по 14 октября в Иркутске, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Магистраль удостоена золотой награды, диплома и благодарности «За актуальность представленного широкого спектра туристских услуг, дизайнерское решение экспозиции и профессионализм работы персонала».

Визитной карточкой ВСЖД является Кругобайкальская железная дорога. Это одно из перспективных туристических направлений Иркутской области. Популярностью пользуются экскурсионные туры, в том числе на паровозной тяге.

Магистраль работает над популяризацией КБЖД. Объекты на дороге стилизуются под начало XX века – время строительства кругобайкальского участка Транссиба. Перед началом летнего сезона-2023 были созданы дополнительные места для отдыха пеших туристов, на нескольких остановочных пунктах обустроена подсветка галерей и платформ. На интерактивной выставке, размещенной на железнодорожном вокзале станции Слюдянка I, появились новые экспозиции.

Кроме того, ВСЖД презентовала на «Байкалтуре» свои объекты отдыха – санатории-профилактории, базы отдыха и детские оздоровительные лагеря. В день закрытия выставки среди посетителей мероприятия были разыграны путевки на объекты оздоровления и отдыха дороги.

Фото: company.rzd.ru



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