ВСЖД удостоена золотой награды на выставке «Байкалтур»

Туристические проекты, представленные Восточно-Сибирской железной дорогой, признаны одними из лучших на международной выставке «Байкалтур», которая проходила с 12 по 14 октября в Иркутске, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Магистраль удостоена золотой награды, диплома и благодарности «За актуальность представленного широкого спектра туристских услуг, дизайнерское решение экспозиции и профессионализм работы персонала».Визитной карточкой ВСЖД является Кругобайкальская железная дорога. Это одно из перспективных туристических направлений Иркутской области. Популярностью пользуются экскурсионные туры, в том числе на паровозной тяге.Магистраль работает над популяризацией КБЖД. Объекты на дороге стилизуются под начало XX века – время строительства кругобайкальского участка Транссиба. Перед началом летнего сезона-2023 были созданы дополнительные места для отдыха пеших туристов, на нескольких остановочных пунктах обустроена подсветка галерей и платформ. На интерактивной выставке, размещенной на железнодорожном вокзале станции Слюдянка I, появились новые экспозиции.Кроме того, ВСЖД презентовала на «Байкалтуре» свои объекты отдыха – санатории-профилактории, базы отдыха и детские оздоровительные лагеря. В день закрытия выставки среди посетителей мероприятия были разыграны путевки на объекты оздоровления и отдыха дороги.Фото: company.rzd.ru