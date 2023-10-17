В Бурятии будут судить лихача, из-за которого погибла 12-летняя девочка

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что 26 июля вечером обвиняемый употреблял спиртные напитки на побережье одного из озер с компанией приятелей, после чего на своей машине «Тойота Камри» поехал домой. На автодороге А-340 (Улан-Удэ – Кяхта) из-за нарушения скоростного режима и несоблюдения безопасной дистанции на скорости не менее 110 км/ч он совершил столкновение с двигавшемся перед ним в попутном направлении автомобилем, который от удара выехал на обочину и перевернулся. В нем находились женщина с несовершеннолетней племянницей. Двенадцатилетняя девочка от полученных повреждений скончался на месте происшествия.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Фото: buryatia.sledcom.ru