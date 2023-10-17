Жители Бурятии активно интересуются недвижимостью

В текущем году филиал «Роскадастра» по Бурятии по запросам жителей обработал и подготовил больше 1 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 95% из которых запрошено в электронном виде, сообщили в республиканском управлении Росреестра.Чаще всего заявителей интересовала информация об объекте недвижимости. Количество таких запросов превысило 368 тыс. Следующий вид выписки, который предоставляет наибольший интерес у заявителей – запросы о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости – 227 тыс, на третьем месте запросы об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – 220 тыс.С 17 марта текущего года на Едином портале государственных услуг реализована функция запроса онлайн-выписки об объекте недвижимости. Онлайн-выписка — новый способ получения сведений из ЕГРН. В ней отображается следующая информация:- описание объекта — кадастровый номер, вид, наименование, площадь, этаж, протяжённость, разрешённое использование, назначение и год ввода в эксплуатацию;- кадастровая стоимость;- сведения о правообладателе;-вид, дата и номер государственной регистрации права и его ограничения;- сведения о заявленных в судебном порядке правах требования;- сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его представителя;- сведения обо всех владельцах указанной недвижимости — настоящих и бывших;- дата и номер государственной регистрации перехода (прекращения) права.Онлайн – выписка доступна только по объектам, правообладателем, которых вы являетесь. Она придет в течении нескольких минут в личный кабинет на портале «Госуслуг» бесплатно.Таким образом, в выписке отражается вся история владения объектом недвижимости, сведения о правопритязаниях, ограничениях прав и обременениях объекта недвижимости. Указанная выписка не содержит планы и схемы. Документ подписывается электронной подписью уполномоченного лица.«Согласно пунктам 1 и 3 статьи 6 ФЗ от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи» выписка из ЕГРН в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица органа. Электронную выписку обязаны принимать все органы и организации, как и обычную выписку, подготовленную в бумажном виде», - отметила Сарра Хайруллина, заместитель руководителя республиканского управления Росреестра.«Сегодня основным документом, подтверждающим право собственности на тот или иной объект недвижимости - квартиру, дом, гараж, садовый участок, является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), это единственная гарантия защиты имущественных прав. Без этого граждане несут очень существенные риски», - добавила Ольга Приходченко, заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Бурятии.Когда заявителю необходима выписка на бумажном носителе с синей «живой» печатью, он может обратиться в офис МФЦ. Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, зависит от вида выписки.Напомним, что с 1 марта 2023 года нельзя получить выписку из ЕГРН с личными данными собственника без его согласия. В выписках не указывается фамилия, имя и отчество собственников недвижимости, если сведения запрашивает посторонний человек. Информация о персональных данных доступна только с согласия собственника объекта.Запрос сведений ЕГРН с помощью портала Госуслуг (www.gosuslugi.ru) - это хорошая альтернатива получению сведений в бумажном виде. Электронный способ получения услуг экономит время, минимизирует количество ошибок. К концу 2023 года Росреестр планирует завершить вывод на портал всех видов заявлений в учетно-регистрационной сфере. Уже сейчас все услуги Росреестра доступны в электронном виде с помощью Личного кабинета, размещенного на сайте Росреестра. Также, Росреестр вывел на портал «Госуслуг» 18 видов выписок из ЕГРН. С марта 2023 года ППК «Роскадастр» начала выдавать сведения из ЕГРН правообладателям о принадлежащей им недвижимости в режиме онлайн.Фото: Рореестр