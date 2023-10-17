Общество 17.10.2023 в 10:11

В Улан-Удэ оштрафовали строителей многоэтажки

Они захламили мусором не только саму стройплощадку, но и округу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ оштрафовали строителей многоэтажки
В Улан-Удэ жители частного сектора неподалеку от строящегося дома на улице Столбовой пожаловались на строительный мусор, который попадает к ним на территорию. По данному факту Госстройжилнадзор Бурятии провел проверку, нарушения подтвердились.

Как уточнили в ведомстве, Градостроительный кодекс предусматривает, что застройщик обязан проводить постоянный строительный контроль, в том числе за соблюдением норм организации строительства. Застройщик должен обеспечивать уборку территории стройплощадки и не только предупредить попадание строительного мусора за её пределы, но и обеспечить порядок на участке.

«Застройщик - «Инвестиционно-девелоперская компания» - не уделял должного внимания строительному контролю. На территории стройки не проводили уборку, не установили контейнер и захламили её строительным мусором», - пришли к выводу проверяющие.

По итогам проверки на ответственное лицо застройщика был составлен административный протокол и наложен штраф в сумме 20 тысяч рублей.

Фото: Госстройжилнадзор
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