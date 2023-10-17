Общество 17.10.2023 в 10:40

В Бурятии выбрали лучшего участкового

Им стал старший лейтенант Евгений Корнаков из Улан-Удэ
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выбрали лучшего участкового
В МВД Бурятии подвели итоги второго этапа всероссийского конкурса «Народный участковый-2023». Победу в нем одержал участковый уполномоченный отдела полиции №1 УМВД России по Улан-Удэ старший лейтенант Евгений Корнаков. Он набрал 3893 голоса.

Второе место занял участковый ОМВД России по Еравнинскому району капитан Жаргал Шойдоров с результатом 2831 голос.

На третьем месте - участковый отдела полиции №2 УМВД России по Улан-Удэ старший лейтенант Артур Сымбелов, набравший 2554 голоса.

Как сообщили в МВД, участие во втором этапе конкурса приняли пятеро участковых уполномоченных из двух городских и трех сельских районов республики. В голосовании за лучшего участкового приняло участие около 10 тысяч жителей республики.

Евгений Корнаков представит Бурятию на федеральном этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме интернет-голосования.

28-летний Евгений Корнаков родился в селе Хоринск. Начал службу в августе 2020 года в должности участкового уполномоченного ОП №1 УМВД России по Улан-Удэ. Обслуживает административный участок, на котором проживают более 3600 человек.

«Евгений Корнаков признается, что мечтал стать полицейским с самого детства, поскольку всегда хотел помогать людям, был честным и справедливым. Женат, воспитывает двухлетнюю дочь. Ведет здоровый образ жизни, увлекается футболом», - рассказали о победителе в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
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