Бурятский оперный покажет «Великую дружбу» в Москве

В Москве на новой сцене Большого театра 12 и 13 декабря будет показан спектакль Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба». Бурятский государственный академический театр оперы и балета приедет на гастроли в столицу России в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе БГАТОиБ.Жителям и гостям столицы России предоставляется возможность посмотреть спектакль, который сегодня идет только на бурятской сцене. Премьера в Улан-Удэ состоялась в сентябре 2023 года. «Великой дружбой» был открыт 84-й театральный сезон Бурятского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбо Цыдынжапова.«Теперь в Бурятском театре оперы и балета есть настоящий образец советской оперы наравне с классическими произведениями и национальными спектаклями. Мы этот спектакль везем в Москву и покажем его на Новой сцене Большого театра», - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.«Великая дружба» - это история о любви между джигитом Муртазом и терской казачкой Галиной. Главные партии исполнят звёзды бурятской оперы. Идейным вдохновителем, музыкальным руководителем и дирижёром выступил художественный руководитель БГАТОиБ, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Бурятии, лауреат Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки, маэстро Владимир Рылов.«Это возрождение одной из самых значительных опер отечественной музыки. Надеюсь, что наш спектакль откроет миру этот забытый музыкальный шедевр и вдохновит другие театры на постановку этой оперы. Действие оперы происходит на Кавказе в первые годы советской власти. В центре сюжета – любовь джигита Муртаза и терской казачки Галины. Любовь внезапная, запретная, обреченная. Чувства героев, колорит многонационального Кавказа, значимость исторических событий - все это запечатлено в музыке», - говорит Владимир Рылов.Опера советского композитора Вано Мурадели «Великая дружба» создана на мастерское либретто известного драматурга Г. Мдивани. Опера была написана в 1946 году. В течение трех месяцев, прошедших со дня ее премьеры в стенах Большого театра в 1947 году «Великая дружба» Мурадели была поставлена еще в 12 театрах. После того, как на одном из представлений побывало руководство страны, было принято специальное постановление Политбюро ЦК ВКП(б), в котором опера подверглась разгромной критике. Постановление положило начало борьбе с формализмом в советском искусстве.«Этот спектакль сегодня не идет нигде в мире, только у нас. На протяжении практически года по крупицам создавалась партитура, клавир. Это и большая работа для артистов. Оперу нельзя было послушать, нельзя было посмотреть, как и кто ее когда-то исполнял. Задействована вся труппа: солисты оперы, хор, балет, симфонический оркестр. Плюс мы пригласили каскадеров, которые под руководством Солбона Лыгденова приняли участие в постановке», - говорит директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.Гастроли в Москве пройдут в рамках фестиваля «Видеть музыку» при поддержке Ассоциации музыкальный театров, министерства культуры России, правительства, главы и министерства культуры Бурятии.Показы на Новой сцене Большого театра состоятся 12 и 13 декабря. Купить билет можно на сайте и в кассе Большого театра bolshoi.ru.Возрастной ценз: 12+Фото: uuopera.ru/Егор Бельских