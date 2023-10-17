В Бурятии ликвидирована свалка на площади около 3 тыс квадратных метров

В мае нынешнего года госинспекторы Россельхознадзора на территории Селенгинского района Бурятии (в 750 м от улуса Цайдам) в ходе выездного обследования земельного участка обнаружили несанкционированное размещение свалки твердых коммунальных отходов (ТКО) на площади 2930 кв метров. Собственнику земельного участка (сельское поселение «Гусиное Озеро») было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.В октябре проверено соблюдение обязательных требований, касающихся этого земельного участка. Установлено, что собственник надела исполнил предостережение в полном объеме. По итогам проведенных работ в сельскохозяйственный оборот вовлечено 2930 кв метров земли, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.С начала 2023 года специалисты Россельхознадзора на землях сельскохозяйственного назначения в Бурятии выявили 19 свалок на общей площади более 22 гектаров. За 9 месяцев с учетом ранее выявленных участков складирования ТКО правообладатели ликвидировали и перевели в иную категорию 10 свалок на площади около 3 гектаров.Фото: 38.fsvps.gov.ru