Общество 17.10.2023 в 11:47
В микрорайоне «Светлый» стало еще светлее
Городские электрики установили там новые светильники
Текст: Андрей Константинов
Новые объекты наружного освещения установили городские электрики в микрорайонах «Светлый» и «Забайкальский» в Улан-Удэ. Теперь стало светлее в СНТ «Энергостроитель», на ул. Речной, ул. Ключевой, ул. Олимпийской, в переулке Багряный и других.
- Всего смонтировано более 100 светодиодных светильников и свыше 3 километров провода. Светодиодные фонари не только улучшают видимость на улице, но и создают более комфортную атмосферу для пешеходов и водителей. Они обеспечивают яркий и одновременно мягкий свет, который не ослепляет и не создает существенных теней. Это способствует повышению безопасности на улицах, - рассказала начальник подразделения по эксплуатации СНО МБУ «Горсвет» Арюна Абашеева.
Работы выполнены в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ» и по наказам жителей депутатам горсовета.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Всего смонтировано более 100 светодиодных светильников и свыше 3 километров провода. Светодиодные фонари не только улучшают видимость на улице, но и создают более комфортную атмосферу для пешеходов и водителей. Они обеспечивают яркий и одновременно мягкий свет, который не ослепляет и не создает существенных теней. Это способствует повышению безопасности на улицах, - рассказала начальник подразделения по эксплуатации СНО МБУ «Горсвет» Арюна Абашеева.
Работы выполнены в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ» и по наказам жителей депутатам горсовета.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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