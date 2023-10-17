Общество 17.10.2023 в 12:26
В Бурятии стройфирма выплатила 320 тыс руб налогового долга
Приставам пришлось наложить арест на три объекта недвижимости, которые находились в собственности у юрлица
Текст: Номер один
Судебные приставы Улан-Удэ взыскали со строительной компании многотысячную задолженность по налогам. Долг организации составил свыше 320 тыс руб, сообщили в республиканском управлении ФССП.
После возбуждения исполнительного производства руководству предприятия было вручено постановление и требование с установлением срока для добровольной уплаты задолженности. Однако, уплатив лишь 60 тыс руб, полностью исполнять свои финансовые обязательства руководство организации-должника не торопилось.
«Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение юридического лица и установил, что в его собственности находятся три объекта недвижимости, на которые был наложен арест. В результате принятых мер налоговая задолженность полностью погашена», - отмечают в УФССП по Республике Бурятия.
Фото: r03.fssp.gov.ru
После возбуждения исполнительного производства руководству предприятия было вручено постановление и требование с установлением срока для добровольной уплаты задолженности. Однако, уплатив лишь 60 тыс руб, полностью исполнять свои финансовые обязательства руководство организации-должника не торопилось.
«Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение юридического лица и установил, что в его собственности находятся три объекта недвижимости, на которые был наложен арест. В результате принятых мер налоговая задолженность полностью погашена», - отмечают в УФССП по Республике Бурятия.
Фото: r03.fssp.gov.ru