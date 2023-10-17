Общество 17.10.2023 в 12:26

В Бурятии стройфирма выплатила 320 тыс руб налогового долга

Приставам пришлось наложить арест на три объекта недвижимости, которые находились в собственности у юрлица
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Текст: Номер один
В Бурятии стройфирма выплатила 320 тыс руб налогового долга
Судебные приставы Улан-Удэ взыскали со строительной компании многотысячную задолженность по налогам. Долг организации составил свыше 320 тыс руб, сообщили в республиканском управлении ФССП.

После возбуждения исполнительного производства руководству предприятия было вручено постановление и требование с установлением срока для добровольной уплаты задолженности. Однако, уплатив лишь 60 тыс руб, полностью исполнять свои финансовые обязательства руководство организации-должника не торопилось.  

«Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение юридического лица и установил, что в его собственности находятся три объекта недвижимости, на которые был наложен арест. В результате принятых мер  налоговая задолженность полностью погашена», - отмечают в УФССП по Республике Бурятия.

Фото: r03.fssp.gov.ru
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