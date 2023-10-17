Общество 17.10.2023 в 16:46

Жители военного городка в Улан-Удэ замерзают в своих квартирах

Жители мкр. Вагжанова жалуются на холод и отсутствие горячей воды

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Текст: "Номер один"
Жители военного городка в Улан-Удэ замерзают в своих квартирах

С началом отопительного сезона тепло не пришло в дома жителей военного городка в мкр. Вагжанова. Помимо холодных батарей, из кранов вместо горячей воды бежит теплая.

Управляющая компания объясняет низкую температуру в квартирах жильцов аварией на котельной №839. При этом, что именно сломалось на котельной, управляющая компания не говорит, более того, сотрудники управляющей компании говорят, что на котельную их просто не пускают, поскольку котельная подведомственна минобороны.

«Когда будет тепло? Дома холод, дети болеют».

«В холодильнике теплее».

«Ответьте, пожалуйста, когда будет отопление? Сколько можно ждать! Уже неделю делают, а толку нет никакого!».

«Мы что, замерзнуть должны? На улице холодина, а дома еще хуже. Свет уже намотали не на маленькую сумму».

Люди говорят, что уже обращались в УК «Стройкомсервис», в Росжилкомплекс в Москве и в Хабаровск по поводу работы котельной.

Жители обратились за помощью в отделение ОНФ по Бурятии.


Фото: "Номер один"

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Дивизионная холод котельная авария

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