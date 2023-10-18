Цены в Бурятии пошли на взлет

Бурятстат опубликовал новые данные по потребительской инфляции в регионе за девять месяцев 2023 года. За это время цены в республике выросли на 5,8%. Причем львиную долю этого роста обеспечили продукты питания. Между тем реальная ситуация на рынке выглядит хуже, чем в статистических отчетах.По последним данным, в сентябре существенное влияние на ценовую политику сыграло падение цен на продовольственные товары. Прежде всего подешевела плодоовощная продукция.Речь идет о так называемом «борщевом наборе», который занимает значительную часть в рационе среднестатистического гражданина и на который любят ссылаться статистики. Так, цены снизились на: огурцы - на 3,6%, картофель - на 2,3%, морковь - на 1,9%, яблоки - на 1,5%, капусту - на 1,4%, лук - на 0,6%, свеклу - на 0,1%. Между тем значительно подорожали яйца - до 3,15% - за две предыдущие недели. Зафиксировано также увеличение цен на: мясо кур - на 1%, подсолнечное масло и маргарин - на 0,6%, баранину, сосиски и сардельки - на 0,5%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия - на 0,4%, говядину, творог, сухие молочные смеси для детского питания, муку, хлеб ржаной, гречку, пшено и печенье - на 0,3%.Полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, молоко, сливочное масло, сыры твердые, полутвердые и мягкие, рис, вермишель подорожали на 0,2%. Меньше всего подорожали сахар и соль - на 0,1%.Судя по статистике, сдерживающим фактором для раскручивания инфляции стало продолжающееся поступление на рынки Бурятии свежей плодоовощной продукции. Из-за весьма теплых сентября и начала октября, которые прошли практически без заморозков, в Бурятии собрали довольно неплохой урожай овощей, картошки и морковки. Эта продукция поступает на рынки и не дает торговцам увеличивать цены.В тоже время, как отмечают в статистике, те же помидоры уже начали дорожать (рост на 7,9%). Это означает, что влияние сезонного фактора в октябре начнет падать в связи с исчерпанием излишков сельхозхпродукции у фермеров и дачников. А с хранением сельхозпродукции у нас давние проблемы.Кроме того, из-за растущих валютных курсов начала дорожать завозная продукция – например, те же бананы выросли в цене за месяц с 165 рублей до 185 рублей за килограмм.- К сожалению, к Новому году мы увидим еще не один раунд увеличения цен на импортное продовольствие, в том числе на фрукты, чай, кофе, оливковое масло и другие завозимые в страну товары, поскольку их стоимость будет расти из-за удорожания импорта в связи с продолжающимся ростом курса доллара по отношению к рублю, - говорит председатель Общественной палаты Бурятии, экс-министр экономики региона Татьяна Думнова. – В этой связи властям необходимо максимально снизить негативный эффект от предстоящего подорожания, разработав целый комплекс мер – от усиления регулирования цен на товары первой необходимости до открытия новых рынков по продаже сельскохозяйственных товаров и усиления мер поддержки малоимущих граждан.Речь идет, например, о снятии административных барьеров на пути к потребителям со стороны контролирующих структур. Тогда фермеры и производители сельскохозяйственной продукции смогли бы реализовывать ее без посредников, прилично накручивающих товары перед продажей покупателям.Например, в сентябре на площади Советов успешно состоялся двухдневный фестиваль фермерской продукции «Своё», организованный правительством региона, мэрией города и Россельхозбанком. На нем свыше 70 фермеров практически со всех районов республики представили молоко и продукты из него, мясные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, десятки видов сыра, меда и варенья.- Сегодня во многих районах республики очень активно идет работа по созданию новых постоянных и сезонных рынков и других торговых площадок, где сельские жители, аведь не все из них выращивают весь ассортимент плодооовощной продукции, получают возможность приобрести по более низким ценам продовольственные товары сегодня и заложить их на хранение, - продолжает председатель Общественной палаты.Между тем эти меры могут иметь лишь временный характер, полагают эксперты.Улан-удэнский эксперт Анатолий Думнов отмечает, что ярмарки и временные рынки могут влиять на ситуацию лишь в коротком промежутке времени.- Все это полумеры на самом деле, поскольку впрок можно закупить, заготовить и сохранить до следующей весны лишь небольшую часть потребляемого продовольствия, в основном картошку, морковь, мясо и что-то еще по мелочи, - говорит он. - Ведь большая часть потребляемых продуктов так или иначе относится либо к импорту, либо выращена и упакована с помощью импортных составляющих, а значит на это трудно как-то воздействовать, кроме влияния на курс рубля. Но с регулированием курса национальной валюты в связи с экономическими сложностями в стране есть существенные проблемы.По словам Анатолия Думнова, необходимо четко и последовательно работать над анализом торговых надбавок, где «творится форменный беспредел».- Если по пути от производителя продовольствия до конечного потребителя мы обеспечим мерами регулирования торговую наценку в размере даже 60-70%, то это позволит в полтора-два раза уменьшить существующий уровень цен на многие продовольственные товары, - убежден он.Добавим, что регулирование цен на базовые продукты питания уже давно активно используется федеральными и региональными чиновниками. Так, в 2020 году правительство РФ даже замораживало цены на сахар и подсолнечное масло, которые тогда спекулятивно подорожали. В 2022 году также цены на сахар росли до 130 рублей за килограмм и правительство Бурятии даже проводило специальные «сахарные» совещания с участием УФАС и прокуратуры. В результате цены снизились до 70 рублей за килограмм к началу 2023 года. Сегодня сахар стоит 80-90 рублей за килограмм.Между тем в перспективе даже отечественная продукция будет дорожать. Так, по данным Роспецмаша, рынок пищевого оборудования в России за восемь месяцев 2023 года вырос на 79% - до 164,4 млрд рублей. При этом импортозамещение идет со скрипом. Завоз импортного оборудования увеличился на 131% - до 93,6 млрд рублей. А доля российского оборудования на внутреннем рынке упала с 56 до 43%.О чем свидетельствуют данные цифры? С одной стороны, внутри страны производство оборудования растет, но пока за счет импортных составляющих, что говорит о высокой зависимости пищевой промышленности страны от завоза из-за рубежа. И здесь все снова упирается в растущий американский доллар (на прошлой неделе он преодолел планку в 100 рублей, правда потом немного откатился), от которого пока невозможно уйти.Таким образом, население все чаще будет прибегать к покупке продовольствия в сетях дискаунтеров и сокращать потребление наиболее дорогих товаров, чтобы свести концы с концами.Фото: «Номер один»