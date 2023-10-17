Общество 17.10.2023 в 17:15

В Улан-Удэ стала известна дата публичных слушаний по строительству суперколонии

Посетить слушания собираются жители мкр. Стеклозавод

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ стала известна дата публичных слушаний по строительству суперколонии

Мэрия столицы Бурятии назначила дату проведения общественных слушаний по планируемому строительству СИЗО и колонии в мкр. Стеклозавод. Мероприятие состоится 20 октября по ул.Бабушкина, 25.

Предметом слушаний станет «проект о внесении изменений в проект планировки территории мкр. Стеклозавод г.Улан-Удэ в части изменения назначения земельных участков».

Активисты из мкр. Стеклоазвод, выступающие против строительства колонии, призывают жителей микрорайона посетить слушания.

«Нужно быть обязательно! Высказать своё мнение и отстоять поселок. Это сможем сделать только мы. Власти хотят затолкать это СИЗО к нам, но мы должны объединиться».

Ранее, в июле жители микрорайона выразили свой протест в сквере «Кристалл». Тогда там собралось порядка 150 человек. Стеклозаводчане собрались для того, чтобы выразить свой протест против строительства в своем микрорайоне «суперколонии» на 3 тыс. мест. Народные волнения начались после того, как «Номер один» выпустил статью о том, что власти определились с местом для будущей мультиколонии. Новость о том, что участок нашли именно на Стеклозаводе, стала для местных жителей шоком.

В случае, если вердикт публичных слушаний окажется отрицательным, в мэрии напоминают слова главы Бурятии Алексея Цыденова, который на встрече с жителями микрорайона сказал, что если они не захотят, то этого объекта там не будет.


Фото: "Номер один"

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слушания колония уфсин стеклозавод

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