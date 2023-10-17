Общество 17.10.2023 в 17:53
Монгольский ежегодный конкурс каллиграфии впервые приглашает иностранцев
Им предлагают начать участие, написав на старомонгольской письменности эссе по теме «Мирная политика Чингисхана»
Текст: Номер один
Ежегодный национальный конкурс каллиграфии, проводимый газетой «Хумуун бичиг» информационного агентства МОНЦАМЭ в этом году пройдет в статусе международного. Чтобы выявить лучших каллиграфов со всей Монголии и мира и популяризировать их таланты среди общественности, информационное агентство МОНЦАМЭ организует этот конкурс в 27-й раз.
Конкурс, который ранее проводился в семи категориях, в этом году пополнился новой категорией «Монголоязычные народы и граждане зарубежных стран», которая расширит круг участников. Таким образом, в конкурсе могут принять участие заинтересованные лица из любой точки страны или мира, владеющие вертикальной монгольской письменностью.
Гражданам зарубежных стран предлагается начать участие с эссе собственного сочинения на заданную тему «Мирная политика Чингисхана», написав его на старомонгольской письменности.
Результаты конкурса, видео и фотографии финалистов будут подробно опубликованы в первом номере газеты «Хумуун бичиг» в 2024 году. Конкурсные работы будут представлены на выставке, а также широко освещаться в средствах массовой информации. Президент Монголии и глава правительства, а также руководство соответствующих министерств будут приглашены на церемонию награждения, которая состоится в первой половине января 2024 года.
Прием заявок и конкурсных работ будет открыт до 15 декабря 2023 года по адресу: Информационное агентство МОНЦАМЭ, редакция еженедельной газеты «Хумуун бичиг».
Пожалуйста, обратите внимание, что ваше полное имя, официальный адрес и номер телефона должны быть четко указаны в конце ваших работ. Дополнительную информацию можно получить по телефону 329486.
Фото: montsame.mn
Конкурс, который ранее проводился в семи категориях, в этом году пополнился новой категорией «Монголоязычные народы и граждане зарубежных стран», которая расширит круг участников. Таким образом, в конкурсе могут принять участие заинтересованные лица из любой точки страны или мира, владеющие вертикальной монгольской письменностью.
Гражданам зарубежных стран предлагается начать участие с эссе собственного сочинения на заданную тему «Мирная политика Чингисхана», написав его на старомонгольской письменности.
Результаты конкурса, видео и фотографии финалистов будут подробно опубликованы в первом номере газеты «Хумуун бичиг» в 2024 году. Конкурсные работы будут представлены на выставке, а также широко освещаться в средствах массовой информации. Президент Монголии и глава правительства, а также руководство соответствующих министерств будут приглашены на церемонию награждения, которая состоится в первой половине января 2024 года.
Прием заявок и конкурсных работ будет открыт до 15 декабря 2023 года по адресу: Информационное агентство МОНЦАМЭ, редакция еженедельной газеты «Хумуун бичиг».
Пожалуйста, обратите внимание, что ваше полное имя, официальный адрес и номер телефона должны быть четко указаны в конце ваших работ. Дополнительную информацию можно получить по телефону 329486.
Фото: montsame.mn
ТегиМонголия каллиграфия конкурс