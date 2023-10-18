А свиньи тоже мечтают

Мы было подумали, что животные прошли курс психологического тренинга - решили перестать быть жертвой, взять ответственность за свою жизнь и, например, улететь в Индию. Известно, что эта страна отличается одним из самых низких уровней потребления мяса на душу населения – примерно 32 кг в год, что составляет одну пятую объема потребления мяса в США. Чем не жизнь с чистого листа?

Есть еще одна версия. Часто говорят: «Люди ведут себя как свиньи!». Быть может, эти свиньи – перерождение людей, которые мусорили в прошлой жизни и сейчас «отрабатывают» свои ошибки из прошлых жизней, поедая мусор в сквере? Однако, пожалуй, оставим фантазии и вернемся к реальности - в микрорайоне Аэропорт свиньи захватили сквер «Яблоневый», благоустроенный за 30 млн рублей. Место отдыха только осенью открыли после ремонта: уложили новую плитку, высадили деревья и кустарники, построили сцену. Выходит, животные одними из первых оценили блага цивилизации. Увы, местным жителям не до смеха. «Это уже животноводческая стоянка, а не сквер», - пишут улан-удэнцы.

Интересно, что ранее на «роскошную жизнь» в сквере «Яблоневый» уже покушались коровы, после чего власти выделили дополнительные средства на ограждение. Почему это оказалось бесполезным – вопрос с подвохом. Будем мыслить позитивно – вероятно, животные просто более уверенно шли к своей цели!