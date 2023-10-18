Общество 18.10.2023 в 09:00

А свиньи тоже мечтают

На днях жители столицы Бурятии поразились – свиньи заполонили микрорайон «Аэропорт»
A- A+
Текст: Номер один
А свиньи тоже мечтают

Мы было подумали, что животные прошли курс психологического тренинга - решили перестать быть жертвой, взять ответственность за свою жизнь и, например, улететь в Индию. Известно, что эта страна отличается одним из самых низких уровней потребления мяса на душу населения – примерно 32 кг в год, что составляет одну пятую объема потребления мяса в США. Чем не жизнь с чистого листа?

Есть еще одна версия. Часто говорят: «Люди ведут себя как свиньи!». Быть может, эти свиньи – перерождение людей, которые мусорили в прошлой жизни и сейчас «отрабатывают» свои ошибки из прошлых жизней, поедая мусор в сквере? Однако, пожалуй, оставим фантазии и вернемся к реальности - в микрорайоне Аэропорт свиньи захватили сквер «Яблоневый», благоустроенный за 30 млн рублей. Место отдыха только осенью открыли после ремонта: уложили новую плитку, высадили деревья и кустарники, построили сцену. Выходит, животные одними из первых оценили блага цивилизации. Увы, местным жителям не до смеха. «Это уже животноводческая стоянка, а не сквер», - пишут улан-удэнцы.

Интересно, что ранее на «роскошную жизнь» в сквере «Яблоневый» уже покушались коровы, после чего власти выделили дополнительные средства на ограждение. Почему это оказалось бесполезным – вопрос с подвохом. Будем мыслить позитивно – вероятно, животные просто более уверенно шли к своей цели!

Теги
карикатура

Все новости

Мужчину, который ушел из санатория в Бурятии, нашли мертвым
18.10.2023 в 10:17
В Бурятии из-за снегопада ограничили движение на перевале Пыхта
18.10.2023 в 10:06
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Джидинском районе Бурятии
18.10.2023 в 09:54
В Улан-Удэ внучка оставила бабушку без жилья
18.10.2023 в 09:43
Военный медик из Бурятии погиб на СВО
18.10.2023 в 09:42
В Бурятии «Ока» сгорела после ДТП
18.10.2023 в 09:31
В России уже ищут Дедов Морозов
18.10.2023 в 09:29
А свиньи тоже мечтают
18.10.2023 в 09:00
Транспорт и единое пособие
18.10.2023 в 09:00
В Бурятии адвокаты смогут бесплатно получать для участников СВО и их родных нотариальные доверенности
18.10.2023 в 08:35
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 октября

Читайте также
В Бурятии из-за снегопада ограничили движение на перевале Пыхта
Через перевал не пускают грузовики, автобусы и автомобили на летней резине
18.10.2023 в 10:06
Военный медик из Бурятии погиб на СВО
Гомбожап Раднаев был студентом медицинского института БГУ
18.10.2023 в 09:42
В России уже ищут Дедов Морозов
Активно идет подбор фасовщиков и комплектовщиков подарков, профессиональных швей
18.10.2023 в 09:29
Транспорт и единое пособие
Учитывается ли авто?
18.10.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru