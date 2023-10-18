В Бурятии адвокаты смогут бесплатно получать для участников СВО и их родных нотариальные доверенности

Глава Бурятии поручил облегчить сбор документов для получения участниками СВО и их родными бесплатной юридической помощи. Управление по обеспечению деятельности мировых судей изучит возможность максимального расширения их перечня, сообщили в пресс-службе правительства республики.Во вторник, 17 октября, на заседании правительства Бурятии рассматривались изменения, которые планируется внести в закон об оказании бесплатной юридической помощи в республике.Руководитель Управления по обеспечению деятельности мировых судей Галина Косова напомнила, что в апреле 2023 года в Бурятии было утверждено право на бесплатную юридическую помощь военнослужащим, мобилизованным, добровольцам, гражданам, проходящим службу в войсках национальной гвардии в зоне специальной военной операции, а также членам их семей.Новый законопроект предлагает утвердить перечень документов для получения бесплатной юридической помощи.«Бойцы на передовой. Они свои документы не смогут принести, родные здесь максимум смогут взять справку из военкомата. Нам нужно постановлением правительства утвердить максимально широкий перечень документов: справка с воинской части, выписка из военкомата о мобилизации или заключении контракта, справка из Росгвардии, удостоверение члена семьи участника СВО – те документы, которые более доступны для родных наших защитников», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Проектом закона также будет установлен порядок компенсации оплаты нотариальных действий, совершенных в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи для всех категорий ее получателей.С 1 января 2024 нотариусы будут бесплатно удостоверять доверенности адвокатам, которые представляют интересы граждан этой льготной категории в судах, государственных и муниципальных органах и организациях. Обязательное условие - законные представители участников СВО и их родных должны быть участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Оплата услуги будет компенсироваться за счет республиканского бюджета. По прогнозу, Прогнозно в год потребуется 842 тыс рублей. Законопроект после доработки будет вынесен на сессию Народного Хурала.Напомним, в Бурятии для участников СВО установлены следующие социальные льготы и гарантии:– Возможность приобрести жильё за счёт Минобороны через накопительно-ипотечную систему;– Служебное жильё или компенсация за наём;– Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;– Страхование жизни и здоровья;– Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода;– Военная пенсия после 20 лет службы;– Единовременная денежная выплата от Бурятии на улучшение жилищных условий для лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в СВО (сертификат);– Ежемесячная денежная выплата в размере среднего заработка работника по последнему месту работы органов госвласти и местного самоуправления в Республике Бурятия, подведомственным им учреждениям и организациям;– Бесплатное социальное обслуживание на дому военнослужащим, принимавшим участие в СВО, признанным инвалидами вследствие военной травмы, и членам семей погибших военнослужащих;– Бесплатная юридическая помощь;– Освобождение от уплаты транспортного налога на два года;– Освобождение от уплаты аренды республиканского имущества в Бурятии, в том числе земельных участков всех категорий военнослужащих, в период прохождения службы и в течение 90 дней после ее окончания.– Путёвки в лагеря отдыха для детей;– Квоты для обучения детей в вузах;– Оплата за счет средств бюджета Республики Бурятия полной стоимости обучения по образовательным программам государственных образовательных организациях высшего образования на детей участников СВО, погибших или получивших инвалидность 1 группы;– Льготы для студентов, чьи родители являются участниками СВО (матпомощь, снижение стоимости платного обучения, обеспечение места в общежитии, предоставление горячего питания в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия);– Зачисление детей в республиканские государственные и муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации во внеочередном порядке;– Сокращение продолжительности рабочего дня на один час, с сохранением заработной платы за полный рабочий день, женам участников, находящихся в зоне проведения СВО;– Освобождение участников СВО и членов их семей от платы при въезде в особо охраняемые природные территории республиканского значения.Денежные выплаты:– 195 000 руб — при заключении контракта о прохождении военной службы на срок не менее года;– Выплата от Бурятии – 200 000 руб.Для участников СВОДенежное довольствие в соответствии с воинским званием и должностью. Минимальные суммы в месяц:– 204 000 руб — стрелок (рядовой);– 232 000 руб — командир отделения (сержант);– 242 000 руб — заместитель командира взвода — командир отделения (сержант);– 3 481 руб — ежемесячная доплата для ветеранов боевых действий.– 8 000 руб — за каждый день участия в активных наступательных действиях;– 50 000 руб — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;– от 50 000 руб — за захват или уничтожение вооружения или военной техники противника.По вопросам прохождения военной службы по контракту можно обратиться на горячую линию по номеру телефона 117. Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей по принципу «одного окна». Он расположен по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул, Трубачеева, д. 61А, телефон 8 (3012) 37 99 95Фото: pixabay.com