Общество 18.10.2023 в 09:29

В России уже ищут Дедов Морозов

Активно идет подбор фасовщиков и комплектовщиков подарков, профессиональных швей
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Текст: Номер один
В России уже ищут Дедов Морозов
В индустрии развлечений уже готовятся к Новому году — на Авито Работе появились первые вакансии для артистов на роли зимних волшебников. Каких еще сотрудников подыскивают для создания праздничного настроения, рассказали эксперты джоб-платформы.

Вакансии для новогодних аниматоров появились на платформе еще в середине сентября, говорит директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков: «Одним из самых первых было объявление о поиске Деда Мороза в Ханты-Мансийске. Сейчас география найма артистов распространилась практически на всю страну. Временная подработка в новогодние праздники очень популярна среди соискателей. А больше всего таких вариантов им предлагают в логистике, индустрии гостеприимства, сфере развлечений и в продажах».

В Новосибирске на кастинг на роли Деда Мороза и Снегурочки в одном из агентств по организации праздников ждут не только опытных артистов, но и новичков. Их обучат и снабдят качественным сценарием, главное, чтобы кандидаты были позитивными, активными людьми и любили детей. За период новогодних праздников они смогут заработать от 40 000 до 90 000 руб.

Как профессиональные актеры, так и самодеятельные артисты могут в Москве выступить в роли зимних волшебников, представляющих разные народы России. Помимо артистизма и умения работать с аудиторией они должны свободно владеть родным языком и знать национальные обычаи и традиции. С середины декабря до завершения рождественских каникул оплата труда Деда Мороза составит 150 000 руб, а Снегурочки — 100 000 руб плюс проценты с каждого заказа.

Аниматоры в детском театре в Ульяновске могут рассчитывать на заработок 650 рублей за одно представление, которых бывает от одного до четырех в день. В декабре начнутся новогодние елки, но мероприятия для детей проводятся в течение всего года, так что начать зарабатывать артисты могут уже сейчас. Театр готов взять в команду и студентов очного обучения, если они смогут успешно совмещать выступления с занятиями.

Для подготовки к новогоднему сезону работодатели подыскивают и других сотрудников. В частности, активно идет подбор фасовщиков и комплектовщиков подарков. Много вакансий опубликовано для профессиональных швей, которых привлекают для создания карнавальных костюмов. В Екатеринбурге опытной швее предлагают шить сумки, мешки и игрушки для упаковки сладких подарков. В компанию можно устроиться на график 5/2 или 2/2, на подработку по выходным или на несколько часов в день. Швее будут платить от 45 000 до 80 000 руб в месяц.

В Воронеже хорошим вариантом подработки станет вакансия водителя Деда Мороза и Снегурочки. От кандидата требуются солидный стаж за рулем не менее 10 лет и отличное знание города. За работу 31 декабря ему обещают до 8000 рублей, а в другие дни — до 4000 руб. В Ижевске сезонную занятость с октября по январь предлагают проектному менеджеру. Он будет координировать новогодний проект от подбора актёров и монтажа площадки до сбора видео-отзывов и урегулирования нештатных ситуаций. За один месяц менеджер сможет зарабатывать 70 000-80 000 руб плюс премия до 150 000 руб после завершения проекта.

Данных о новогодних вакансиях по Улан-Удэ пока не приводится, но они скоро появятся и в столице Бурятии. Как говорится, к гадалке не ходи.

Фото: «Номер один»
Теги
праздник подготовка аниматоры

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