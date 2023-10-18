Общество 18.10.2023 в 10:06

В Бурятии из-за снегопада ограничили движение на перевале Пыхта

Через перевал не пускают грузовики, автобусы и автомобили на летней резине
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за снегопада ограничили движение на перевале Пыхта
В Бурятии с позднего вечера 17 октября из-за снегопада ограничено движение на перевале Пыхта. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», перевал закрыт для грузовиков, автобусов и автомобилей на летней резине.

По состоянию на 10 утра 18 октября введенные ограничения продолжают действовать, уточнили в чате.

Фото: скриншот видео «Прибайкалье-инфо.24/7»
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