В Бурятии из-за снегопада ограничили движение на перевале Пыхта

В Бурятии с позднего вечера 17 октября из-за снегопада ограничено движение на перевале Пыхта. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», перевал закрыт для грузовиков, автобусов и автомобилей на летней резине.По состоянию на 10 утра 18 октября введенные ограничения продолжают действовать, уточнили в чате.Фото: скриншот видео «Прибайкалье-инфо.24/7»