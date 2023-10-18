Общество 18.10.2023 в 11:21
В Бурятии сняли ограничения на перевале Пыхта
Проезд открыт для всех видов транспорта
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сняты ограничения на движение через перевал Пыхта, введенные из-за снегопада. Сейчас проезд открыт для всех видов транспорта, сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».
Напомним, вчера поздним вечером перевал был закрыт для движения грузовиков, автобусов и автомобилей на летней резине.
Фото: скриншот видео телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»
Напомним, вчера поздним вечером перевал был закрыт для движения грузовиков, автобусов и автомобилей на летней резине.
Фото: скриншот видео телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»
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