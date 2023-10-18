Общество 18.10.2023 в 11:21

В Бурятии сняли ограничения на перевале Пыхта

Проезд открыт для всех видов транспорта
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сняли ограничения на перевале Пыхта
В Бурятии сняты ограничения на движение через перевал Пыхта, введенные из-за снегопада. Сейчас проезд открыт для всех видов транспорта, сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».

Напомним, вчера поздним вечером перевал был закрыт для движения грузовиков, автобусов и автомобилей на летней резине.

Фото: скриншот видео телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»

Теги
движение

Все новости

В Бурятии задержали «забуревших» воров
18.10.2023 в 12:49
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту розлива фекалий на свинокомплексе
18.10.2023 в 12:47
Антикриминальное просвещение
18.10.2023 в 12:12
В Улан-Удэ рисуют вторую часть мурала на фасаде гостиницы «Бурятия»
18.10.2023 в 11:38
В Бурятии строители нашли гранату времен Первой мировой войны
18.10.2023 в 11:30
В Бурятии сняли ограничения на перевале Пыхта
18.10.2023 в 11:21
В Бурятии на острове озера Котокель снова вспыхнул пожар
18.10.2023 в 11:13
Проекты ГЭС в Монголии: все снова да ладом?
18.10.2023 в 11:00
Мужчину, который ушел из санатория в Бурятии, нашли мертвым
18.10.2023 в 10:17
В Бурятии из-за снегопада ограничили движение на перевале Пыхта
18.10.2023 в 10:06
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 октября

Читайте также
В Бурятии задержали «забуревших» воров
В Муйском районе оперативники раскрыли кражу буровых инструментов с территории добывающего предприятия
18.10.2023 в 12:49
Антикриминальное просвещение
Студенты­-юристы ВСГУТУ снимают видео на острые социальные темы
18.10.2023 в 12:12
В Улан-Удэ рисуют вторую часть мурала на фасаде гостиницы «Бурятия»
Уже скоро проект будет полностью готов
18.10.2023 в 11:38
Проекты ГЭС в Монголии: все снова да ладом?
Монголия готова оперативно информировать РФ о дополнительных исследованиях ОВОС проекта ГЭС «Эгийн-гол»
18.10.2023 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru