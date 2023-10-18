В Улан-Удэ рисуют вторую часть мурала на фасаде гостиницы «Бурятия»

Вторая часть мурала – женская, с мотивами природы Бурятии и национальным колоритом, которую рисуют на фасаде гостиницы «Бурятия», готова уже наполовину. Об этом сообщили в мэрии Улан-Удэ.Первая - мужская часть с традиционными элементами бурятской культуры, была нарисована ранее на фасаде меньшего размера.Напомним, автор этого произведения под общим названием «Мелодия родной земли» - известный художник Зорикто Доржиев. Мурал создается в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ», который направлен на повышение туристической привлекательности города.Фото: мэрия Улан-Удэ