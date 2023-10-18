Общество 18.10.2023 в 12:12

Антикриминальное просвещение

Студенты­-юристы ВСГУТУ снимают видео на острые социальные темы
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Текст: Лариса Ситник
Антикриминальное просвещение
Часто бывает так, что студент оканчивает вуз и не знает, как ему работать по полученной профессии. На юридическом факультете ВСГУТУ, где действует Центр профессиональной адаптации, студентов готовят к работе по специальности начиная со второго курса.

Идея создать такой Центр возникла еще в 2015 году у профессора кафедры «Уголовно-­правовых дисциплин» ВСГУТУ Юрия Гармаева, а декан юридического факультета Ирина Шаралдаева задумку поддержала. Руководителем Центра назначили доцента кафедры «Уголовно­-правовые дисциплины» Елену Попову.

— Первоначально основным направлением работы Центра была именно профессиональная адаптация студентов­-юристов. С этой целью мы активно проводили мероприятия по получению обучающимися практических навыков из первых рук. Студенты направлялись в качестве общественных помощников в правоохранительные органы, адвокатские образования, юридические отделы частных компаний. Такая практика сохранилась до настоящего времени, — рассказывает Елена Попова.

С 2019 года по инициативе руководителя Центра профессиональной адаптации стал активно развиваться проект «Правовое просвещение». Студенты совместно с руководителем Центра создают презентации просветительского характера, с которыми затем выступают перед школьниками. Необходимо отметить, что в просветительскую деятельность вовлечены и студенты БГУ, где также действует Центр правового и антикоррупционного просвещения под руководством Юрия Гармаева.

К просветительским материалам предъявляется ряд требований.

— Первое — содержащаяся в них информация должна помочь в профилактике наиболее типичных преступных посягательств и правонарушений. При этом не только обозначаются острые социальные проблемы, но и предлагаются пути выхода из опасных ситуаций как для потенциальных правонарушителей, так и для вероятных жертв. Второе условие, которому должны отвечать просветительские материалы — изложение их в доступной для детей форме, простым языком. Каждый просветительский материал оформляется в форме презентации и сопровождается развернутым докладом, — отмечает руководитель проекта.

За несколько лет существования проекта «Правовое просвещение» студенты сняли ряд видеороликов и многократно побеседовали со школьниками на актуальные темы: о буллинге, вреде от вейпов, информационной безопасности, об экстремизме и террористической деятельности, вымогательстве, «закладках», вандализме, о том, что делать с найденными банковскими картами и пр.

С 2022 года проект «Правовое просвещение» немного изменил свой формат. Теперь каждый создаваемый просветительский материал выходит в свет еще и в форме видео­ролика, а по ряду направлений созданы и короткометражные фильмы.

В 2023 году студентами созданы четыре таких фильма, направленных на предупреждение заведомо ложных сообщений об акте терроризма, вовлечении несовершеннолетних в незаконное распространение наркотических средств, хищениях с банковских карт, вымогательстве. Познавательный видеоконтент направлен во все школы Улан-­Удэ и Республики Бурятия.

— Участники Центра профессиональной адаптации считают принципиально важным создание и активное распространение социально-­значимого материала и будут рады взаимодействию в этом направлении, — подчеркивает Елена Попова.

С просветительскими материалами можно ознакомиться в группе во «ВКонтакте».

Фото предоставлено Е. Поповой
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