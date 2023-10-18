Общество 18.10.2023 в 12:49

В Бурятии задержали «забуревших» воров

В Муйском районе оперативники раскрыли кражу буровых инструментов с территории добывающего предприятия
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Текст: Номер один
В Бурятии задержали «забуревших» воров
В Муйском районе Бурятии в ночь с 14 на 15 октября в полицию поступил телефонный звонок от представителя службы безопасности предприятия, занимающегося добычей драгоценных металлов. Мужчина рассказал о краже буровых инструментов, совершенной с территории организации краже буровых инструментов.

Кражу при объезде обнаружили сотрудники ЧОП. Ущерб составил около 100 тыс руб. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, сообщили в МВД по Бурятии.

При разбирательстве выяснилось, что в период, когда было совершено хищение, на территорию предприятия и поселка через пункт пропуска заезжала только одна грузовая машина, способная транспортировать инструменты. По имеющимся на КПП данным о водителе и автомобиле, оперативники установили, что собственник КамАЗа проживает в поселке Таксимо.

Там они на следующий день и задержали 36-летнего подозреваемого, а также обнаружили в ограде его дома автомобиль с похищенным имуществом. Вскоре оперативниками была установлена причастность к преступлению и его пассажира-подельника, ранее неоднократно судимого за вождение в нетрезвом виде.

В содеянном злоумышленники признались. Они рассказали, что похитили буровое оборудование, замеченное при въезде в поселок, на обратной дороге, приняв его за груду металлолома. И хотя подозреваемые понимали, что лежащее в свободном доступе имущество им не принадлежит, все же завладели им, планируя в дальнейшем сдать на металлолом, а вырученные деньги поделить.  

Похищенные буровые инструменты возвращены в организацию. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: «Номер один»
Теги
преступность кража задержание

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