В Бурятии задержали «забуревших» воров

В Муйском районе Бурятии в ночь с 14 на 15 октября в полицию поступил телефонный звонок от представителя службы безопасности предприятия, занимающегося добычей драгоценных металлов. Мужчина рассказал о краже буровых инструментов, совершенной с территории организации краже буровых инструментов.Кражу при объезде обнаружили сотрудники ЧОП. Ущерб составил около 100 тыс руб. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, сообщили в МВД по Бурятии.При разбирательстве выяснилось, что в период, когда было совершено хищение, на территорию предприятия и поселка через пункт пропуска заезжала только одна грузовая машина, способная транспортировать инструменты. По имеющимся на КПП данным о водителе и автомобиле, оперативники установили, что собственник КамАЗа проживает в поселке Таксимо.Там они на следующий день и задержали 36-летнего подозреваемого, а также обнаружили в ограде его дома автомобиль с похищенным имуществом. Вскоре оперативниками была установлена причастность к преступлению и его пассажира-подельника, ранее неоднократно судимого за вождение в нетрезвом виде.В содеянном злоумышленники признались. Они рассказали, что похитили буровое оборудование, замеченное при въезде в поселок, на обратной дороге, приняв его за груду металлолома. И хотя подозреваемые понимали, что лежащее в свободном доступе имущество им не принадлежит, все же завладели им, планируя в дальнейшем сдать на металлолом, а вырученные деньги поделить.Похищенные буровые инструменты возвращены в организацию. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: «Номер один»