В Улан-Удэ состоялся Фестиваль для старшего поколения «Золотой возраст»

В Бурятии представителям старшего поколения уделяется особое внимание. Показатель - реализация национального проекта «Демография», инициированного президентом России В. В. Путиным, в котором одним из основных направлений является работа с пожилыми.Благодаря нацпроекту и правительству Бурятии у старшего поколения сегодня есть возможность найти хобби по душе: от йоги и цигун до изучения компьютерной грамотности и прикладного творчества. Все эти активности были представлены на республиканском Фестивале «Золотой возраст».- Мы выбрали более расширенную форму проведения – фестиваль-ярмарку. В этом году он посвящен 100-летию Республики Бурятия. Мы с этим мероприятием попали в Федеральный календарь Министерства культуры Российской Федерации, - отметила Татьяна Быкова, министр социальной защиты населения Бурятии.В рамках мероприятия состоялся показ мод с участием моделей в возрасте. Прошла выставка поделок, изготовленных руками пенсионеров Бурятии. Среди пенсионеров множество поборников физкультуры, активного образа жизни. Они увлекаются спортом, танцами, шахматами, развиваются творчески.Пенсионеры республики активны. Занимаются с молодежью. Поделиться своим опытом они смогли в рамках панельной дискуссии «Наставники о патриотическом воспитании: думая о будущем».Представители государственных структур, общественных и образовательных организаций обсудили пути решения проблем, возникающих в патриотическом воспитании подрастающего поколения, обменялись мнениями и выдвинули ряд предложений по патриотическому воспитанию сегодня и в будущем.В рамках Фестиваля «Золотой возраст» развернули площадки медицинские учреждения и организации республики, специалисты которых представили спектр своих услуг и проводили экспресс-обследование здоровья. Большой популярностью пользовался курс по финансовой безопасности, где пожилым жителям республики рассказали, как не попасться на уловки мошенников. Работала ярмарка-выставка от ремесленников Бурятии.В заключении мероприятия среди творческих коллективов старшего поколения республики подвели итоги большого конкурса патриотической песни, участники которого отмечены ценными призами, а победителям первых трех мест вручены денежные сертификаты на 100 тысяч, 75 тысяч и 50 тысяч рублей.Мероприятие посетило более 2 тыс. жителей старшего поколения. Следующий фестиваль состоится через год.Фото: Минсоцзащиты Бурятии