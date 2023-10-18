В центре Улан-Удэ сносят деревянные заборчики

Сегодня на улице Почтамтской в центре Улан-Удэ начался демонтаж старых деревянных ограждений. Уже завтра на их место будут устанавливать новые.- Ограждения необходимы, в первую очередь, для безопасности пешеходов из-за находящихся рядом крутых склонов, а также для создания законченного архитектурного облика территории, которая включает улицы Ленина и Почтамтскую, - сообщила зампредседателя Комитета по архитектуре и градостроительству Марина Говорова.В общей сложности будет установлено 160 новых металлических ограждений серо-коричневого цвета. Они появятся на четной стороне улицы - от пересечения с ул. Ленина до КДЦ «Арун», а также на нечетной стороне - вблизи домов по ул. Некрасова, 3, 20.«Установка новых ограждений – одно из мероприятий, которые реализуются в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ». Он предполагает обустройство центра для его туристической привлекательности», - отметили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ