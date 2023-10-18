Общество 18.10.2023 в 14:15

В центре Улан-Удэ сносят деревянные заборчики

На их месте установят новые ограждения
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ сносят деревянные заборчики
Сегодня на улице Почтамтской в центре Улан-Удэ начался демонтаж старых деревянных ограждений. Уже завтра на их место будут устанавливать новые.

- Ограждения необходимы, в первую очередь, для безопасности пешеходов из-за находящихся рядом крутых склонов, а также для создания законченного архитектурного облика территории, которая включает улицы Ленина и Почтамтскую, - сообщила зампредседателя Комитета по архитектуре и градостроительству Марина Говорова.

В общей сложности будет установлено 160 новых металлических ограждений серо-коричневого цвета. Они появятся на четной стороне улицы - от пересечения с ул. Ленина до КДЦ «Арун», а также на нечетной стороне - вблизи домов по ул. Некрасова, 3, 20.

«Установка новых ограждений – одно из мероприятий, которые реализуются в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ». Он предполагает обустройство центра для его туристической привлекательности», - отметили в мэрии города.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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