Общество 18.10.2023 в 14:33

В Улан-Удэ сохранены межмуниципальные «дачные» маршруты

В начале года стоял вопрос их отмены, но теперь проблема решена
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сохранены межмуниципальные «дачные» маршруты
На коллегии администрации Улан-Удэ под председательством мэра Игоря Шутенкова был рассмотрен вопрос по «дачным» маршрутам, работающим в границах двух муниципальных образований. В Улан-Удэ таких маршрутов, выходящих за пределы города, шесть. В начале года стоял вопрос их отмены, так как по федеральному закону муниципалитет не мог осуществлять межрайонные перевозки дачного направления. Но с принятием республиканского закона муниципалитеты наделяются такими полномочиями и перевозки пассажиров по «дачным» маршрутам в летнее время сохраняются, сообщили в мэрии города.

В частности, это касается маршрутов №22 «мкр. Восточный - сад «Автодорожник»; №32 «Вахмистрово – Элеватор»; №39 «Виадук, Мелькомбинат - дачи, 14 км»; №122 «пл. Славы - дачи, 5 км»; №122к «БСМП - дачи, 5 км»; №131 «ул. Бабушкина - сад «Геолог». Все они следуют между Улан-Удэ и Заиграевским, Тарбагатайским и Иволгинским районами.

- На коллегии обсудили вопрос по внесению изменений в положение о Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, поскольку мы курируем дачные маршруты. Эти изменения подготовлены для приведения документа в соответствие с законом Республики Бурятия, согласно которому городские округа и муниципальные районы наделяются отдельным полномочием по организации транспортного обслуживания по межмуниципальным «дачным» маршрутам. Таким образом, перевозки пассажиров по дачным маршрутам в летнее время сохраняются, - сообщили в комитете по транспорту.

По итогам завершенного дачного сезона за 5 месяцев (с мая по сентябрь) 2023 года по 14 дачным маршрутам перевезено почти 523 тысячи пассажиров, в том числе по шести «пригородным» - более 121 тысячи пассажиров. Реализовано 3410 льготных проездных пенсионерам по старости. В среднем льготными проездными в месяц пользовалось 682 человека.

Решение поддержано коллегией, в ближайшее время вопрос будет рассмотрен на сессии горсовета Улан-Удэ.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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автобус дача

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