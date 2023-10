На что жалуйтесь, батенька?

Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) представил результаты всероссийского опроса о применении искусственного интеллекта в здравоохранении, вопросы которого повторяют аналогичный опрос Исследовательского центра Пью (Pew Research Center) в США.Применение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине открывает дополнительные возможности для улучшения диагностики, лечения и предотвращения заболеваний. Но, как и в любой другой сфере, применение ИИ в медицине имеет свои риски и ограничения. Важно понимать, как общество воспринимает такие новации и какие ожидания и опасения связаны с их использованием. Особый интерес в этой связи представляют сравнительные межстрановые исследования, так как в них раскрываются коллективные ориентации и ценности, присущие тому или иному обществу.Опросы ВЦИОМ и Pew показывают, что в российском и американском обществе пациенты больше будут чувствовать дискомфорт, чем комфорт, если врач будет полагаться на искусственный интеллект для диагностики заболеваний и рекомендации лечения. Такая ситуация оказалась бы неприятной для 49% россиян и 60% американцев, спокойно бы отнеслись к этому 40% и 39% соответственно. Это значит, что и в российском, и в американском обществе существуют опасения по вопросу применения ИИ в здравоохранении.Среди россиян большую лояльность в отношении использования ИИ в медицине проявляют мужчины (46% говорят, что им было бы комфортно в случае, если бы врач обратился к ИИ), молодежь (57% в группе 18–24 лет и 53% в группе 25–34 лет) и активные пользователи сети Интернет (48%).Дискомфорт в потенциальной ситуации использования ИИ врачом чаще возникает у женщин (54%) и россиян 35–59 лет (54–52%).Чем старше россияне, тем чаще они затрудняются ответить на вопрос (4% среди молодежи до 25 лет и 18% среди старшей когорты).ИИ обладает способностью обрабатывать огромные объемы данных и находить скрытые закономерности. Теоретически это позволит врачам лучше исследовать болезни, быстрее и точнее ставить диагнозы и эффективнее лечить пациентов. Такие перспективы кажутся реальными 38% американцев и 40% россиян. Они полагают, что использование ИИ в здравоохранении для диагностики заболеваний и рекомендации лечения приведет к улучшению здоровья пациентов. То есть, прогноз эффективности ИИ в медицине в российском и американском обществе находится примерно на одном уровне.Однако жители США почти в два раза чаще выражали скептическое мнение на этот счет — 33% убеждены, что такие новации приведут к ухудшению здоровья пациентов. Среди наших сограждан это мнение разделяют 17%. Около четверти опрошенных и в США, и в России склоняются к тому, что использование ИИ в здравоохранении никак не скажется на здоровье пациентов (27% и 23% соответственно).Среди россиян чаще верят в позитивный эффект от применения ИИ в медицине мужчины (46%), молодежь 18–34 лет (53–49%), россияне с незаконченным высшим и высшим образованием (48%), с хорошим материальным положением (49%) и активные пользователи интернета (46%).Об отрицательном эффекте чаще говорят 35–44-летние (21%), россияне со средним специальным образованием (20%) и плохим материальным положением (20%).Среди россиян старше 45 лет каждый четвертый затруднился с ответом на этот вопрос (24–25% vs 5% в группе молодежи до 25 лет).В целом российскому обществу присущ умеренный энтузиазм по вопросу использования ИИ в здравоохранении. По-видимому, ИИ еще не успел заработать себе «антирейтинг» в этой сфере, в том числе потому, что значимая часть россиян еще не сформировала своей позиции на этот счет. Тогда как в американском обществе вопрос применения ИИ в медицине стоит более остро: здесь есть противоборство мнений, доли оптимистов и скептиков близки.В группе россиян, которые говорят, что использование ИИ в медицине приведет к ухудшению здоровья пациентов, 93% испытывают дискомфорт в гипотетической ситуации применения врачом такой технологии.Среди тех, кто видит в применении ИИ в медицине плюсы для пациентов, 74% ощущали бы себя комфортно, если бы врач применил в лечении ИИ.Внедрение ИИ в систему здравоохранения сопряжено с рядом этических, технологических сложностей, рисков врачебных ошибок и конфиденциальности. Опрос показал, что по одним аспектам применения ИИ в здравоохранении россияне и американцы совпадают, по другим — расходятся во мнениях.И жители США, и жители России достаточно близки в оценках того, как ИИ повлияет на проблему врачебных ошибок — 40% американцев и 44% россиян считают, что ситуация улучшится. Полагают, что ситуация никак не изменится 31% американцев и 25% наших сограждан. Но скепсис в этом отношении выше у граждан Соединенных Штатов — 27% ожидают увеличения числа врачебных ошибок (vs 16% среди россиян).Говоря о влиянии ИИ на безопасность персональных данных пациентов, наши сограждане чаще, чем американцы, давали позитивные оценки — ждут улучшения ситуации около трети россиян (31%), среди граждан США — 22%. Полагают, что ситуация, напротив, ухудшится ,20% россиян и 37% жителей США. Склоняются к тому, что ИИ никак не повлияет на эту проблему, 31% наших соотечественников и 39% граждан Америки.Врачи и пациентыРоссияне и американцы по-разному оценивают влияние ИИ на взаимоотношения между пациентом и врачом. Наши сограждане в два раза чаще ждут улучшения ситуации (27% vs 13%), а американские граждане в три раза чаще ждут ухудшения (57% vs 18%). Такие расхождения могут объясняться целым комплексом причин, различиями в культуре и системе здравоохранения стран.В России здравоохранение — это общественная система, основанная на коллективизме и вере в авторитетность врача. А американские пациенты часто ожидают более тесного взаимодействия с врачом и более персонализированного подхода к лечению. Еще одним фактором оптимизма россиян может быть восприятие технологий в целом, их применение часто рассматривается как символ прогресса и успеха, поэтому отношение к ИИ и его влиянию может быть более положительным.В США же система здравоохранения более коммерциализирована, и пациенты могут опасаться, что внедрение ИИ приведет к уменьшению внимания и заботы со стороны врачей. Также возможно, что американские граждане более скептически относятся к новым технологиям в целом и ожидают от них больших рисков и проблем. Кроме того, в США есть свои особенности доступа к услугам здравоохранения — в частности, высокая стоимость медицинской страховки. Это может усиливать опасения, что использование ИИ усугубит проблемы доступности качественных услуг и взаимоотношений с врачами.Еще один вопрос касался проблемы предвзятости врачей: в американской версии опроса речь шла о предвзятости врачей в отношении пациентов разных рас и этнических групп, в российской версии — о предвзятости к пациентам разных возрастов. Чаще всего и американцы (46%), и россияне (38%) думают, что ИИ не изменит ситуацию. По этому вопросу отмечен минимальный процент скептиков — полагают, что ИИ ухудшит предвзятость медиков 15% американских граждан и 11% российских. Около трети полагают, что ИИ под силу сделать врачей менее предвзятыми (38% в США и 35% в России).Наибольший технооптимизм в вопросах использования ИИ в медицине присущ российской молодежи до 25 лет, тем, кто быстрее усваивает новации и лучше в них разбирается. Именно они чаще других ждут улучшения ситуации с врачебными ошибкам (65%), взаимоотношениях врачей с пациентами (41%), безопасности данных (45%) и предвзятости врачей к пациентам разных возрастов (49%).Фото: pixabay.com