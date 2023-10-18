«Надевала несколько пар носков, чтобы спрятать протез»

Ксения и Любовь Ухалова на показе. Фото: Евгения Голубка

31-летняя Ксения Климачкова - пример силы воли. В 8 лет из-за рака ей ампутировали ногу, с тех пор наша героиня ходит на протезе. Это не помешало Ксении осуществить мечту детства и поучаствовать в модном показе в качестве модели. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск. Свою историю Ксения рассказывает без стеснения. В 8 лет у нее начала болеть коленка. Врачи диагностировали у маленькой школьницы саркому 4-й стадии. Беззаботные детские будни сменили курсы химиотерапии, операции и больничные палаты.- Ногу сохранить не удалось. Мне ее ампутировали, но это спасло мне жизнь. Конечно, родителям было тяжело. Я была тогда ребенком и старалась сделать все, чтобы они не грустили, - рассказала КП-Новосибирск Ксения Климачкова.Девочка старалась видеть в жизни только хорошее. И даже в больнице находила какие-то увлечения.- После ампутации я год провела на домашнем обучении. Для моих одноклассников стало шоком, когда я пришла 1 сентября на костылях. Из этой школы я перешла в другую. В то время инклюзивное образование еще не было развито, - уточняет женщина.Ксения признается, было тяжело. Особенно зимой, когда в 30-градусный мороз надо было идти в школу на костылях по заснеженным дорогам. Каждый день ее встречала и провожала мама, первое время сидела с дочкой на уроках, чтобы просто помочь перейти из класса в класс.- Надо мной никто не издевался и не подшучивал. Да, я привыкла к протезу, но все это сложно принять. Каждый выход на улицу сопровождался болью, трудностями. Мне реально было тяжело ходить, - признается Ксения. - Меня регулярно посещали мысли: «Почему я?», «Почему именно со мной?».Ксения скрывала от всех, что у нее вместо ноги протез. Особенно в подростковом возрасте.- Я прятала протез под колготками, под носками. Даже в жару надевала несколько пар капроновых носков, чтобы не было видно, что у меня нет ноги. Внимания от людей и так хватало, ведь все видели, что я хромаю. Первое время у меня был протез старого поколения. Он часто сгибался, и я падала, - вспоминает сибирячка. - На вопрос: «Что с ногой?» - я всегда отшучивалась. Говорила, что ногу акула съела или медведь откусил. Делала все, чтобы не поднимать тему с онкологией.Однажды Ксения поняла, что ей надоело постоянное эмоциональное напряжение. Она решила быть в гармонии с собой и своим телом и в 2018 году сделала каминг-аут - выложила свою фотографию в соцсети без протеза. Для людей и многих знакомых это был шок-контент. Так Ксюша начала работать над собой.- Я хотела показать себя. Я долго к этому шла. Преодолевала стеснение, страх, стыд. Мне для этого понадобилось 20 лет. Сейчас я без стеснения хожу в бассейн, на пляж, ношу шорты, юбки и платья. Раньше не могла себе такого позволить, - говорит Ксения.Сейчас у женщины стоит обычный гидравлический протез.

Протез и трудности не помешали Ксении получить высшее образование по специальности «архитектор». Женщина работает графическим дизайнером, архитектором и художником, пишет картины и участвует в выставках современного искусства. Недавно она решила осуществить свою мечту и попробовать себя в моделинге.- В детстве я мечтала быть моделью. Худая, высокая - почему бы и не да? Перед тем, как я заболела, мама хотела отдать меня в модельное, но потом это забылось. Сейчас я очень люблю фотографироваться и быть в центре внимания, - улыбается сибирячка.Объявление о поиске моделей на показ Asia Fashion Week, организованный Сибирской ассоциацией дизайнеров и архитекторов, Ксения увидела в соцсетях. Решила, что это ее шанс воплотить детскую мечту в жизнь. Заполнила заявку и приложила пару фотографий.- Когда я поняла, что прошла, чуть ли не прыгала от счастья. Я ездила на репетиции, училась модельной походке. Всего было три репетиции, где мне показали азы. Но чем ближе к показу, тем больше страхов во мне просыпалось. Боялась, что я криво пройду или поскользнусь и упаду, - описывает свои ощущения наша собеседница.Ксения хотела показать всем, что модель - это не только девушка с параметрами 90-60-90. Выйти на подиум может любой человек. Главное - желание.- Меня грела мысль, что это глобальное действие и для меня, и для мировой индустрии моды. Дизайнер подобрал мне один шикарный образ, он полностью подходил мне. Когда я вышла на подиум, мне все аплодировали, и это меня зарядило энергией, - делится радостью Ксения и говорит, что готова поучаствовать еще в каких-нибудь показах. Предложений пока не поступало, но она для них открыта.Фото: предоставлено Ксенией/vk.com/sibirskayassociaciya