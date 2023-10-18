Общество 18.10.2023 в 16:07

В Улан-Удэ выберут лучшего водителя автобуса

Победителям вручат дипломы и ценные призы
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ выберут лучшего водителя автобуса
20 и 21 октября в Улан-Удэ в преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта пройдёт ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший водитель автобуса». Как сообщили в мэрии, за звание лучшего будут соревноваться водители автобусов среднего и большого классов МУП «Городские маршруты». Им предстоит пройти два этапа – сдать тестирование на знание ПДД и пройти конкурс по скоростному маневрированию на автодроме.

«По результатам конкурса присуждаются два первых места, два вторых места и два третьих места. Всем победителям вручат дипломы и ценные призы. Также победителей определят в дополнительных номинациях: «За лучшее фигурное вождение», «За лучшее знание Правил дорожного движения», «Ветерану конкурса», «Самому молодому участнику конкурса». Соревнование проводится для повышения мастерства и укрепления транспортной дисциплины среди водителей, обеспечения качественного обслуживания пассажиров», - рассказали в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
автобус

Все новости

В Забайкалье перед судом предстанут подельники Виктора Гуслякова
18.10.2023 в 16:16
В Улан-Удэ выберут лучшего водителя автобуса
18.10.2023 в 16:07
В развитии культуры Бурятии участвуют школьники-ученики креативных индустрий
18.10.2023 в 15:58
Высокопоставленный полицейский из Бурятии получил 9,5 лет строгого режима
18.10.2023 в 15:17
«Надевала несколько пар носков, чтобы спрятать протез»
18.10.2023 в 14:57
Гендиректора «Витима» определили в СИЗО
18.10.2023 в 14:56
На что жалуйтесь, батенька?
18.10.2023 в 14:39
В Улан-Удэ сохранены межмуниципальные «дачные» маршруты
18.10.2023 в 14:33
В центре Улан-Удэ сносят деревянные заборчики
18.10.2023 в 14:15
Для жителей трех районов республики столица Бурятии стала ближе
18.10.2023 в 13:48
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 октября

Читайте также
В Забайкалье перед судом предстанут подельники Виктора Гуслякова
Бывшие руководители госучреждения  обвиняются во взяточничестве, как и сам Гусляков
18.10.2023 в 16:16
«Надевала несколько пар носков, чтобы спрятать протез»
Сибирячка, у которой ампутировали ногу из-за рака, исполнила мечту
18.10.2023 в 14:57
На что жалуйтесь, батенька?
Человеческим голосом компьютер спрашивает пациента  
18.10.2023 в 14:39
В Улан-Удэ сохранены межмуниципальные «дачные» маршруты
В начале года стоял вопрос их отмены, но теперь проблема решена
18.10.2023 в 14:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru