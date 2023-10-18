В Улан-Удэ выберут лучшего водителя автобуса

20 и 21 октября в Улан-Удэ в преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта пройдёт ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший водитель автобуса». Как сообщили в мэрии, за звание лучшего будут соревноваться водители автобусов среднего и большого классов МУП «Городские маршруты». Им предстоит пройти два этапа – сдать тестирование на знание ПДД и пройти конкурс по скоростному маневрированию на автодроме.«По результатам конкурса присуждаются два первых места, два вторых места и два третьих места. Всем победителям вручат дипломы и ценные призы. Также победителей определят в дополнительных номинациях: «За лучшее фигурное вождение», «За лучшее знание Правил дорожного движения», «Ветерану конкурса», «Самому молодому участнику конкурса». Соревнование проводится для повышения мастерства и укрепления транспортной дисциплины среди водителей, обеспечения качественного обслуживания пассажиров», - рассказали в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ