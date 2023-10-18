Общество 18.10.2023 в 16:16

В Забайкалье перед судом предстанут подельники Виктора Гуслякова

Бывшие руководители госучреждения  обвиняются во взяточничестве, как и сам Гусляков
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Текст: Номер один
В Забайкалье перед судом предстанут подельники Виктора Гуслякова
В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении Виталия Чумакова и Владимира Имекова, бывших главного инженера и начальника отдела строительства государственного казённого учреждения «Служба единого заказчика» соответственно. Они обвиняются в получении взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах за незаконные действия, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

По версии следствия, в 2021 году Виктор Гусляков, прежде скандально известный в Бурятии, планируя занять должность заместителя директора госучреждения «Служба единого заказчика Забайкальского края», предложил своим знакомым Чумакову и Имекову занять руководящие должности в этом же учреждении для совместного получения взяток. Чумаков и Имеков на предложение Гуслякова согласились.

В 2021-2022 годах обвиняемые, занимая руководящие должности в Службе единого заказчика, в составе организованной группы с бывшим заместителем директора Гусляковым получали взятки от коммерческих структур за оказание содействия в заключении и приемке государственных контрактов на строительство социальных объектов. В том числе: Забайкальского государственного театра кукол «Тридевятое царство», трех многоквартирных жилых домов для переселенцев из аварийного жилья и лиц из числа детей-сирот в краевом центре и Оловяннинском районе Забайкальского края, а также школы-детского сада в поселке Могзон Хилокского района Забайкальского края.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. После возбуждения уголовного дела по ходатайству следствия в отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В целях обеспечения приговора суда на имущество обвиняемых, в том числе четыре автомобиля, принадлежащие Чумакову, а также три автомобиля, принадлежащие Имекову, наложен арест на сумму более 5 млн рублей.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. По действующему законодательству обвиняемым грозит уголовное наказание вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Ранее следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении Виктор Гуслякова. Приговором суда он признан виновны в получении взяток, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в сумме 60 млн рублей и конфискацией денежных средств в сумме 21 млн рублей.

Фото: «Номер один»
Теги
преступность коррупция взятки

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