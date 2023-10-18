В Улан-Удэ построят новое ограждение на Спасском водозаборе

В Улан-Удэ по поручению мэра города Игоря Шутенкова разработан проект по строительству нового ограждения на Спасском водозаборе общим периметром - свыше 7 тыс метров. Предварительная стоимость работ по проекту составит порядка 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Водоканала».Основное ограждение одного из главных городских водозаборов, расположенного на острове Спасский, было построено ещё в 1980- годах.«Проектирование основного ограждения периметра этого объекта является уже критически необходимым условием для обеспечения бесперебойного водоснабжения наших потребителей. Согласно требованиям СанПиН, этот основной объект должен находиться в удовлетворительном состоянии», - пояснил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.После подтверждения достоверности сметной стоимости капремонта специалисты подадут заявку в минстрой Бурятии на выделение денежных средств.Также в планах предприятия - произвести капитальный ремонт ограждений на левобережных очистных сооружениях, которые расположены в селе Сотниково, а также еще на двух крупных городских водозаборах - Богородском и Посельском. Общий периметр ограждения этих объектов составляет более 2 тыс метров.Фото: «Водоканал»