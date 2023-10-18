Общество 18.10.2023 в 16:35
В Улан-Удэ построят новое ограждение на Спасском водозаборе
Капремонт ограждений планируется еще на двух крупных городских водозаборах - Богородском и Посельском
Текст: Номер один
В Улан-Удэ по поручению мэра города Игоря Шутенкова разработан проект по строительству нового ограждения на Спасском водозаборе общим периметром - свыше 7 тыс метров. Предварительная стоимость работ по проекту составит порядка 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Водоканала».
Основное ограждение одного из главных городских водозаборов, расположенного на острове Спасский, было построено ещё в 1980- годах.
«Проектирование основного ограждения периметра этого объекта является уже критически необходимым условием для обеспечения бесперебойного водоснабжения наших потребителей. Согласно требованиям СанПиН, этот основной объект должен находиться в удовлетворительном состоянии», - пояснил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.
После подтверждения достоверности сметной стоимости капремонта специалисты подадут заявку в минстрой Бурятии на выделение денежных средств.
Также в планах предприятия - произвести капитальный ремонт ограждений на левобережных очистных сооружениях, которые расположены в селе Сотниково, а также еще на двух крупных городских водозаборах - Богородском и Посельском. Общий периметр ограждения этих объектов составляет более 2 тыс метров.
Фото: «Водоканал»
Основное ограждение одного из главных городских водозаборов, расположенного на острове Спасский, было построено ещё в 1980- годах.
«Проектирование основного ограждения периметра этого объекта является уже критически необходимым условием для обеспечения бесперебойного водоснабжения наших потребителей. Согласно требованиям СанПиН, этот основной объект должен находиться в удовлетворительном состоянии», - пояснил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.
После подтверждения достоверности сметной стоимости капремонта специалисты подадут заявку в минстрой Бурятии на выделение денежных средств.
Также в планах предприятия - произвести капитальный ремонт ограждений на левобережных очистных сооружениях, которые расположены в селе Сотниково, а также еще на двух крупных городских водозаборах - Богородском и Посельском. Общий периметр ограждения этих объектов составляет более 2 тыс метров.
Фото: «Водоканал»
Тегигород водозаборы ремонт