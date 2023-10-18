Общество 18.10.2023 в 16:35

В Улан-Удэ построят новое ограждение на Спасском водозаборе

Капремонт ограждений планируется еще на двух крупных городских водозаборах - Богородском и Посельском
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ построят новое ограждение на Спасском водозаборе
В Улан-Удэ по поручению мэра города Игоря Шутенкова разработан проект по строительству нового ограждения на Спасском водозаборе общим периметром - свыше 7 тыс метров. Предварительная стоимость работ по проекту составит порядка 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Основное ограждение одного из главных городских водозаборов, расположенного на острове Спасский, было построено ещё в 1980- годах.

«Проектирование основного ограждения периметра этого объекта является уже критически необходимым условием для обеспечения бесперебойного водоснабжения наших потребителей. Согласно требованиям СанПиН, этот основной объект должен находиться в удовлетворительном состоянии», - пояснил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

После подтверждения достоверности сметной стоимости капремонта специалисты подадут заявку в минстрой Бурятии на выделение денежных средств.

Также в планах предприятия - произвести капитальный ремонт ограждений на левобережных очистных сооружениях, которые расположены в селе Сотниково, а также еще на двух крупных городских водозаборах - Богородском и Посельском. Общий периметр ограждения этих объектов составляет более 2 тыс метров.

Фото: «Водоканал»
Теги
город водозаборы ремонт

Все новости

Жителей Бурятии научили, как правильно искать пропавших людей
18.10.2023 в 18:18
Бурятия выполнила годовой план помощи Старобешевскому району ДНР
18.10.2023 в 17:54
Жителей Бурятии просят помочь в срочных поисках 87-летней бабушки
18.10.2023 в 17:38
Горсовет Улан-Удэ принял участие в месячнике бурятского языка
18.10.2023 в 17:19
Движение в Улан-Удэ «поумнело» и стало более безопасным
18.10.2023 в 17:17
В России сократили двойников
18.10.2023 в 17:02
В Улан-Удэ работника базы убили металлическим прутом
18.10.2023 в 16:41
В Улан-Удэ построят новое ограждение на Спасском водозаборе
18.10.2023 в 16:35
В Забайкалье перед судом предстанут подельники Виктора Гуслякова
18.10.2023 в 16:16
В Улан-Удэ выберут лучшего водителя автобуса
18.10.2023 в 16:07
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 октября

Читайте также
Жителей Бурятии научили, как правильно искать пропавших людей
С начала года в республике 722 человек нашли живыми, и 30 - погибшими
18.10.2023 в 18:18
Бурятия выполнила годовой план помощи Старобешевскому району ДНР
Отремонтировано 16 объектов на сумму более 250 млн рублей, из них 6 дорожных объектов и 10 социальных
18.10.2023 в 17:54
Движение в Улан-Удэ «поумнело» и стало более безопасным
В столице Бурятии завершается третий этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
18.10.2023 в 17:17
В России сократили двойников
Резко уменьшилось количество обращений в ФССП от полных тезок, на которых висели чужие долги
18.10.2023 в 17:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru