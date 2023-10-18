В России сократили двойников

В России на 90% уменьшилось количество поступивших обращений в Федеральную службу судебных приставов от граждан, ошибочно идентифицированных должниками, сообщили в управлении ФССП по Бурятии.Это стало возможным после внесения поправок в федеральное законодательство, которые вступили в силу 20 июня 2022 года. Они решили проблему однозначной идентификации должников в рамках исполнительного производства. В соответствии с законом в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе в обязательном порядке указывается один из дополнительных идентификаторов должников: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения.Тем не менее, случаи ошибочной идентификации граждан как должников все еще фиксируются. Это касается исполнительных производств, возбужденных по исполнительным документам, вынесенным до вступления в силу указанного закона и в которых отсутствуют идентификаторы граждан-должников.Полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут решить проблему с помощью сервиса «Интернет-приемная» официального сайта Федеральной службы судебных приставов, выбрав тему «Я двойник!».Другой эффективный и быстрый способ решения вопроса граждан-двойников — обращение в чат-бот, размещенный в официальном аккаунте ФССП России в социальной сети ВКонтакте.Рассмотрение обращения будет обеспечено Федеральной службой судебных приставов в течение двух дней.Граждане также могут воспользоваться сервисом «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов» на портале Госуслуг. В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».Эти способы связи с ведомством призваны оперативно решать вопросы, касающиеся ошибочной идентификации.Фото: pixabay.com