Общество 18.10.2023 в 17:02

В России сократили двойников

Резко уменьшилось количество обращений в ФССП от полных тезок, на которых висели чужие долги
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Текст: Номер один
В России сократили двойников
В России на 90% уменьшилось количество поступивших обращений в Федеральную службу судебных приставов от граждан, ошибочно идентифицированных должниками, сообщили в управлении ФССП по Бурятии.

Это стало возможным после внесения поправок в федеральное законодательство, которые вступили в силу 20 июня 2022 года. Они решили проблему однозначной идентификации должников в рамках исполнительного производства. В соответствии с законом в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе в обязательном порядке указывается один из дополнительных идентификаторов должников: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения.

Тем не менее, случаи ошибочной идентификации граждан как должников все еще фиксируются. Это касается исполнительных производств, возбужденных по исполнительным документам, вынесенным до вступления в силу указанного закона и в которых отсутствуют идентификаторы граждан-должников.

Полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут решить проблему с помощью сервиса «Интернет-приемная» официального сайта Федеральной службы судебных приставов, выбрав тему «Я двойник!».

Другой эффективный и быстрый способ решения вопроса граждан-двойников — обращение в чат-бот, размещенный в официальном аккаунте ФССП России в социальной сети ВКонтакте.

Рассмотрение обращения будет обеспечено Федеральной службой судебных приставов в течение двух дней.

Граждане также могут воспользоваться сервисом «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов» на портале Госуслуг. В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

Эти способы связи с ведомством призваны оперативно решать вопросы, касающиеся ошибочной идентификации.

Фото: pixabay.com


Теги
юстиция приставы должники двойники

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