Общество 18.10.2023 в 17:54

Бурятия выполнила годовой план помощи Старобешевскому району ДНР

Отремонтировано 16 объектов на сумму более 250 млн рублей, из них 6 дорожных объектов и 10 социальных
A- A+
Текст: Номер один
Бурятия выполнила годовой план помощи Старобешевскому району ДНР
Бурятия завершила восстановительные работы этого года в Старобешевском районе ДНР. Накануне, зампред правительства Бурятии Евгений Луковников посетил Старобешевский район. Он еще раз осмотрел всю инфраструктуру, восстановленную в этом году. Так, Бурятии необходимо было отремонтировать 16 объектов на сумму более 250 млн рублей, из них 6 дорожных объектов и 10 социальных. На сегодняшний день все работы выполнены и уже намечены планы на следующий год, сообщили в правительстве республики.

В первую очередь Евгений Луковников посетил Старобешевскую школу №1. Ее восстановление началось еще в прошлом году. Тогда подрядная организация выполнила кровельные работы и заменила окна в основном корпусе здания. За этот год строители отремонтировали корпус начальных классов. На объекте полностью заменили полы, окна, двери, отремонтировали стены, потолки и фасад. Большую работу провели и специалисты Управления капитального строительства. Они каждый месяц выезжали в подшефный регион для решения возникающих вопросов.

«В корпусе для начальных классов полностью заменили электрику и систему отопления, приведя здание в нормативное состояние. Сейчас на объекте все готово. Ремонт постарались выполнить оперативно, чтобы с 1 сентября дети смогли учиться в новых, комфортных кабинетах», - отметил Евгений Луковников.

Обновленное здание корпуса для начальных классов уже успели оценить дети и учителя.

«Нам очень комфортно, мы так давно ждали этого обновления. Настолько здесь теперь красиво, удобно. Раньше у нас был старый корпус, еще 1937 года постройки, поэтому отремонтированное здание нам кажется необычным. Но, такое событие - большая радость для детей и для родителей», - рассказала учитель начальных классов Старобешевской школы №1 Сазонова Татьяна.



Завершилось и восстановление водовода «Кипучая Криница» в Старобешевском районе. Строительство шло в два этапа.

«В этом году рабочие проложили и спаяли почти 10 километров новых труб. Обновленная инфраструктура снабжает весь поселок водой. Отмечу, что кроме жилых домов, водовод «Кипучая Криница» также обеспечит водой такой важный объект, как строящийся завод по розливу питьевой воды», - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Отметим, помощь ДНР в восстановлении социальных объектов, городской инфраструктуры и жилого комплекса ведется по поручению президента России Владимира Путина.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
Бурятия ДНР помощь

Все новости

Жителей Бурятии научили, как правильно искать пропавших людей
18.10.2023 в 18:18
Бурятия выполнила годовой план помощи Старобешевскому району ДНР
18.10.2023 в 17:54
Жителей Бурятии просят помочь в срочных поисках 87-летней бабушки
18.10.2023 в 17:38
Горсовет Улан-Удэ принял участие в месячнике бурятского языка
18.10.2023 в 17:19
Движение в Улан-Удэ «поумнело» и стало более безопасным
18.10.2023 в 17:17
В России сократили двойников
18.10.2023 в 17:02
В Улан-Удэ работника базы убили металлическим прутом
18.10.2023 в 16:41
В Улан-Удэ построят новое ограждение на Спасском водозаборе
18.10.2023 в 16:35
В Забайкалье перед судом предстанут подельники Виктора Гуслякова
18.10.2023 в 16:16
В Улан-Удэ выберут лучшего водителя автобуса
18.10.2023 в 16:07
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 октября

Читайте также
Жителей Бурятии научили, как правильно искать пропавших людей
С начала года в республике 722 человек нашли живыми, и 30 - погибшими
18.10.2023 в 18:18
Движение в Улан-Удэ «поумнело» и стало более безопасным
В столице Бурятии завершается третий этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
18.10.2023 в 17:17
В России сократили двойников
Резко уменьшилось количество обращений в ФССП от полных тезок, на которых висели чужие долги
18.10.2023 в 17:02
В Улан-Удэ построят новое ограждение на Спасском водозаборе
Капремонт ограждений планируется еще на двух крупных городских водозаборах - Богородском и Посельском
18.10.2023 в 16:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru