Жителей Бурятии научили, как правильно искать пропавших людей

С начала года в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Республике Бурятия поступило 872 заявки на поиск. Из них 722 человека найдены живыми. К сожалению, 30 человек найдены погибшими. Поиски оставшихся идут по сей день. Отряд также занимается «обратным поиском» - когда потерявшийся человек ищет своих родных. Удалось помочь пятерым таким жителям. Люди пропадают почти ежедневно, поэтому важно, чтобы в поисках участвовали как можно больше добровольцев.

В связи с этим, с 13 по 15 октября на Верхней Березовке в Улан-Удэ и на перевале Пыхта Прибайкальского района Республики Бурятия прошли V Прибайкальские межрегиональные учения отряда «ЛизаАлерт». Всех новичков и уже опытных членов отряда учили, как правильно искать пропавших в диких условиях.

Так, сначала инструкторы из Бурятии и Москвы показали, как работать с навигатором, компасом и картами, как проводить прочес местности, как действовать «на отклик» - при помощи громкоговорителей и криков звать пропавшего в лесах и полях. К слову, в поисках теперь используют беспилотники и другие гаджеты. Разобрали все – от поступления заявки до правильного взаимодействия с найденным в разных погодных условиях, одежде и т.д. Программа шла с утра до вечера.







Уже с наступлением темноты участников отправили «в поле» - все приехали на перевал Пыхта, где стартовали поиски, как при реальной ситуации. По легенде, семья из 4 человек заблудилась в лесу. Вдобавок, они все разбрелись по лесу.

«Участники формировались в пешие группы, получали задачи от координатора и отправлялись в лес, где должны были применить навыки радиообмена, работы с навигатором, а также поиска на отклик и эвакуации пострадавшего»,

– рассказали в «ЛизаАлерт».









Далее, всех «пропавших» нашли с различными травмами. Всех успешно эвакуировали. На следующие сутки поиски разобрали с инструктором – он подробно объяснил ошибки, а также как важно не допустить их в реальных условиях.

«Подобные мероприятия, безусловно, очень важны. Помимо того, что это колоссальный обмен опытом, это также даёт невероятный заряд энергии и толчок для дальнейшего развития поисковой деятельности. Невозможно изучить всё, но необходимо стремиться к оттачиванию навыков и приобретению новых знаний. Благодарим каждого участника!».

– добавили в отряде.



Всего в учениях поучаствовали 79 человек из Бурятии, а также, Иркутской, Московской и Новосибирской областей. На событии также были сотрудники правоохранительных органов – Следкома Бурятии, МЧС, МВД. Мероприятие провели в рамках проекта Центра поиска пропавших людей Республики Бурятия - «Живем спасая».

Отметим, вступить в отряд «ЛизаАлерт» можно, заполнив анкету добровольца по ссылке





Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"