Общество 19.10.2023 в 09:11

Попытки контрабанды в РФ свыше 120 тыс долларов пресекли бурятские таможенники

Две гражданки Монголии везли валюту, спрятав ее в багаже и под одеждой
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Попытки контрабанды в РФ свыше 120 тыс долларов пресекли бурятские таможенники
Сразу два уголовных дела возбудили бурятские таможенники за контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере. Незадекларированная валюта была обнаружена у двух гражданок Монголии при въезде в Россию через таможенный пост МАПП Кяхта, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

В общей сложности у женщин было 70 тыс долларов, более 5 млн российских рублей и более 11 тыс монгольских тугриков, что в эквиваленте на день перемещения по курсу Центробанка России составило 121,5 тыс долларов. Денежные средства иностранки не задекларировали, более того - пытались скрыть их от таможенного контроля.



Часть пачек с деньгами, упакованных в черную пленку, женщины спрятали в свой багаж, а часть – спрятали на теле под одеждой. У каждой из женщин перемещаемая сумма превышала пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством к перемещению через границу без декларирования, что считается особо крупным размером.

По результатам дополнительных проверочных мероприятий правоохранительными подразделениями установлены признаки преступления и лица к нему причастные, в результате чего возбуждены уголовные дела по п. «а» ч.2 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Все незадекларированные денежные средства изъяты и направлены на экспертно-криминалистическое исследование, чтобы выяснить их подлинность, проводятся следственные действия.

По словам и.о. начальника Бурятской таможни Ивана Бурлаки, в соответствии с таможенным законодательством ввозимые и вывозимые наличные денежные средства (банкноты, казначейские билеты, монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и (или) дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов, подлежат письменному декларированию. При этом декларация подается на всю сумму перемещаемой валюты. Он напомнил, что перемещение наличных денежных средств таможенной пошлиной не облагается.

После внесенных поправок в уголовное и административное законодательство серьезно ужесточились наказания за незаконное перемещение валюты. Административная ответственность за недекларирование денежных средств предусматривает штраф - до двукратного размера суммы «нарушения». Контрабанда валюты карается штрафом - до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или ограничением свободы сроком до двух лет.

Фото: Бурятская таможня
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преступность контрабанда валюта

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