Общество 19.10.2023 в 09:53
Жительница Бурятии взыскала ущерб за потоп
Квартиру женщины затопили соседи сверху
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии судебные приставы взыскали в пользу жительницы Прибайкальского района материальный ущерб, причиненный ей в результате затопления квартиры. Оно произошло по вине соседей, проживающих этажом выше.
Как рассказали в УФССП Бурятии, из-за прорыва радиатора отопления у соседей в квартире женщины пострадали полы, стены, потолки и мебель. Она стала непригодной для проживания, и семье пришлось арендовать жилье на время ремонта.
Пострадавшая обратилась в суд, который встал на её сторону. Соседей женщины обязали возместить нанесенный вред, а также компенсировать расходы за аренду жилья.
«После предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов в отношении виновников потопа возбудили исполнительное производство. В результате действий приставов задолженность перед взыскательницей была полностью погашена», - сообщили в УФССП Бурятии.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в УФССП Бурятии, из-за прорыва радиатора отопления у соседей в квартире женщины пострадали полы, стены, потолки и мебель. Она стала непригодной для проживания, и семье пришлось арендовать жилье на время ремонта.
Пострадавшая обратилась в суд, который встал на её сторону. Соседей женщины обязали возместить нанесенный вред, а также компенсировать расходы за аренду жилья.
«После предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов в отношении виновников потопа возбудили исполнительное производство. В результате действий приставов задолженность перед взыскательницей была полностью погашена», - сообщили в УФССП Бурятии.
Фото: «Номер один»