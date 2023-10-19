Жительница Бурятии взыскала ущерб за потоп

В Бурятии судебные приставы взыскали в пользу жительницы Прибайкальского района материальный ущерб, причиненный ей в результате затопления квартиры. Оно произошло по вине соседей, проживающих этажом выше.Как рассказали в УФССП Бурятии, из-за прорыва радиатора отопления у соседей в квартире женщины пострадали полы, стены, потолки и мебель. Она стала непригодной для проживания, и семье пришлось арендовать жилье на время ремонта.Пострадавшая обратилась в суд, который встал на её сторону. Соседей женщины обязали возместить нанесенный вред, а также компенсировать расходы за аренду жилья.«После предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов в отношении виновников потопа возбудили исполнительное производство. В результате действий приставов задолженность перед взыскательницей была полностью погашена», - сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»