Уроки по видеосвязи помогают школам Бурятии

Парламент Бурятии готовится к проведению «круглого стола», посвященного теме сетевого образования в республике. В рамках подготовки к нему, в стенах Народного Хурала прошло расширенное рабочее совещание, на котором рассмотрели данный вопрос. В нем участвовали представители средних школ, ВУЗов республики, депутаты Хурала и другие заинтересованные лица.В Бурятии несколько лет назад был создан и начал активно развиваться сетевой дистанционный образовательный кластер (СДОК). Основной целью запуска СДОК было облегчить ситуацию с дефицитом учителей в школах путем внедрения дистанционного обучения, когда учитель из одной школы ведет по видеосвязи уроки для учеников других школ, находящихся порой за десятки километров от него. В 2020 г. СДОК получил статус региональной инновационной площадки.«Мы все знаем, что федеральные государственные образовательные стандарты достаточно сложные. Требования к качеству образования сразу повышают требования к кадрам, которые ведут образовательный процесс, к учителям. И мы понимаем, что в самое ближайшее время мы существующий кадровый дефицит устранить не сможем. У нас серьезный дефицит предметников – учителей физики, математики, химии… Сейчас сетевое образование очень важно», - говорит Игорь Марковец, председатель комитета Хурала по социальной политике.Как отмечает Игорь Марковец, около 30 процентов заданий ЕГЭ по разным предметам – это уже высшая школа.«Сетевое образование, конечно, расширяет возможности для детей получить знания. Потому что здесь могут подключиться представители ВУЗов, физкультурно-спортивных организаций и т. д. Они могут дать знания, которые требуются ученику», - отмечает председатель «социального» комитета Хурала.Одновременно он подчеркивает, что живого учителя, живого общения с ним, конечно, ничто не заменит, в т.ч. сетевое образование. Поэтому задача подготовки квалифицированных учительских кадров, обеспечения их достойной зарплатой, возможностями для профессионального роста и самореализации всегда находится в зоне внимания республиканской власти.Как сообщил на совещании Батор Буянтуев, врио. замминистра образования Бурятии, сейчас в СДОК входят 70 общеобразовательных организаций из 15 муниципальных образований республики.«Работа идет по единому учебному плану, единому расписанию, по единым рабочим программам по восьми учебным предметам», - пояснил он.Кластер работает по четырем направлениям - инженерное, медицинское, психолого-педагогическое, индивидуальный проект.Сетевая форма работы – хороший вариант особенно для небольших школ. Например, в Окинском районе базовая Орликская школа, находящаяся в райцентре, организовала преподавание предметов в школах в двух небольших школах, в которых учится меньше ста школьников. Школа №7 г. Улан-Удэ охватила дистанционными уроками 446 учеников в шести школах разных районов республики. И так далее.Реализуется программа наставничества между преподавателями высшей школы, сетевым учителем, школьным тьютором и учеником. Традиционными мероприятиями стали также единые педсоветы, единые родительские собрания, мастер-классы всех 70 школ, охваченных СДОК.«Учащийся должен получить аттестат. Федеральный государственный образовательный стандарт должен быть выполнен в полном объеме. СДОК успешно работает», - отметили, в частности, на совещании.Благодаря дистанционным урокам, в целом ряде школ Бурятии отмечен значительный рост баллов в рамках итоговой аттестации учащихся. Кроме того, в последние два года в рамках реализации программы по самоопределению, профориентации школьников из школ СДОК, начата организация предпрофильного обучения. Партнерами выступают такие известные организации, как ВСГУТУ, Улан-Удэнский авиазавод, приборостроительное объединение, «Асториум», «Кванториум».Еще одна положительная сторона сетевого образования с привлечение преподавателей ВУЗов республики состоит в том, что ученик, познакомившись в школе с хорошим преподавателем, например, из БГУ потом может решить поступать именно в этот ВУЗ.Все выступившие на совещании согласились, что в современных условиях для Бурятии сетевое образование необходимо. В рекомендациях, которые приняли участники совещания, минобразования республики было рекомендовано рассмотреть возможность дальнейшего распространения опыта сетевого дистанционного образовательного кластера на территории Бурятии.Было обращено внимание на необходимость рассмотреть вопрос финансирования базовых школ и выделения ставок специалистов, обеспечивающих сопровождение этой нужной деятельности. Даны и другие рекомендации – в адрес руководителей школ, организаций, занимающихся образовательной политикой, в адрес ВУЗов в Бурятии.Фото: «Номер один»