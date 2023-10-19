В Улан-Удэ ищут 71-летнюю горожанку Евдокию Каргину

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 71-летнюю горожанку Евдокию Ильиничну Каргину, которая 18 октября около полудня ушла из дома на улице Гавань, где проживает с родственниками, и до настоящего времени не вернулась.Страдает потерей памяти. В городе не ориентируется, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы: европейской внешности, волосы темно-русые с проседью, прическа каре, рост 155 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые.Была одета: светло-серая вязаная шапка, куртка до бедер синего цвета с капюшоном, отороченным искусственным светло-коричневым мехом, обувь белого цвета.Ранее не уходила.При наличии какой-либо информации о пенсионерке или её местонахождении просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(9021)600-258, 8(924)390-60-60 или 102.Фото: МВД по Бурятии